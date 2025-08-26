Das Warten hat ein Ende: Die Andernacher Filiale von Lukas Podolskis Mangal Döner macht endlich auf. Ab wann die Türen der Imbiss-Kette öffnen und welche Kebab-Spezialitäten auf Poldis Speisekarte stehen.

Wann macht Mangal Döner endlich auf? Diese Frage beschäftigte viele Andernacher in den vergangenen Monaten. Und auch die Mitarbeiter benachbarter Restaurants und Geschäfte konnten nur darüber spekulieren, wann die Kette ihre Türen öffnet. Nun ist es so weit: Am Samstag, 30. August, steht die Eröffnung an, wie das Franchise in einer Pressemeldung mitteilt. Ab etwa 13 Uhr können sich die Andernacher auf den beliebten Poldi Döner freuen.

„Mit der Eröffnung möchten wir den Standort Andernach weiter beleben“, führt der Sprecher der Kette weiter aus. Man wolle die Innenstadt attraktiver machen und einen neuen Treffpunkt für Anwohner, Anwohnerinnen und Gäste schaffen.

Auf der Speisekarte der Podolski-Kette stehen typische Kebab-Spezialitäten in verschiedenen Ausführungen. Vom klassischen Döner-Sandwich über Lahmacun bis hin zur vegetarischen Version mit Falafel - Kebab-Liebhaber kommen auf ihre Kosten.