Die Ärztin Astrid Weber leitet die Long-Covid-Ambulanz in Koblenz und behandelt seit Mai 2022 Menschen aus dem ganzen nördlichen Rheinland-Pfalz. 300 bis 400 Patienten sind es pro Quartal – und es werden nicht weniger. Denn eine Infektion mit Sars-CoV-2 kann dramatische Folgen haben. Astrid Weber erklärt im Interview mit unserer Zeitung, was das Coronavirus auslösen kann.

Frau Weber, die großen Corona-Wellen sind vorbei, aber Sars-CoV-2 hat bei vielen Menschen Spuren hinterlassen – in Form von Post-Covid. Was sind die häufigsten Symptome, mit denen Patienten zu Ihnen kommen?

Die häufigsten Symptome sind eine schwere Fatigue, Muskel- und Gelenkschmerzen, Muskelschwäche, kognitive Beschwerden wie beispielsweise Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Schlafstörungen und eine verminderte Belastbarkeit. Die Erkrankung kann sich aber auch in vielfältigen weiteren Symptomen bemerkbar machen: Manche Patienten berichten zum Beispiel über eine starke Reizempfindlichkeit, Kreislaufprobleme oder Schwindel. Circa 35 Prozent unserer Patienten erfüllen die Kriterien für ME/CFS. Bei den Kindern sind es sogar mehr als 50 Prozent. Bei ME/CFS kommt eine Belastungsintoleranz hinzu, die sogenannte Post-Exertionelle-Malaise, wodurch es bei den Patienten auch bei geringer körperlicher und/oder mentaler Belastung zu einer enormen Zustandsverschlechterung kommt, die meist erst nach einem Tag oder länger wieder abklingt – bei manchen Patienten auch erst nach Wochen. Man spricht dann von einem sogenannten Crash.

Wie diagnostizieren Sie Post-Covid?

Wir führen bei dem Ersttermin der Patienten eine ausführliche Diagnostik durch. Die besteht aus einigen Testungen wie beispielsweise der Handkraftmessung, mit der sich eine muskuläre Ermüdbarkeit feststellen lässt. Wir machen außerdem einen kognitiven Test und gehen anhand von Fragebögen nach dem internationalen wissenschaftlichen Standard vor. Wir schauen auch nach psychischen Folgestörungen. Hinzu kommt ein ausführliches Anamnesegespräch. Da Post-Covid eine Ausschlussdiagnose ist, sollen die Patienten Vorbefunde mitbringen, um andere Erkrankungen auszuschließen.

Gibt es Medikamente oder Therapien, die helfen?

Derzeit gibt es leider keine zugelassenen Medikamente. Wir verschreiben häufig Off-Label-Medikamente. Das sind Medikamente, die für andere Erkrankungen zugelassen sind, jedoch nicht für Post-Covid oder andere postvirale Erkrankungen. Dazu gibt es bereits erste Studien, die Erfolge zeigen.

Welche Heilungsaussichten haben Post-Covid-Patienten?

Das kann man nicht pauschal sagen. Wichtig ist, schnell festzustellen, ob die Patienten auch die Kriterien für ME/CFS erfüllen. Sollte das der Fall sein, dann muss man leider sagen, dass die Prognose bei einer Krankheitsdauer von einem Jahr oder länger leider nicht positiv ausfällt – das bestätigen auch Studien. Grundsätzlich gilt, je früher mit der Behandlung begonnen wird, desto besser. Aufgrund der hohen Anfragen und der langen Wartezeit können wir eine frühe Behandlung leider nicht leisten. An dieser Stelle müssen wir noch eine höhere Sensibilität bei den Hausärzten schaffen.

„Wir haben einige Patienten, die komplett bettgebunden und pflegebedürftig sind. Diese Patienten können nicht einmal mehr selbstständig aufstehen, sprechen oder sich in irgendeiner Weise selbst versorgen.“

Die Ärztin Astrid Weber über Post-Covid

Was ist der dramatischste Fall, den Sie in Ihrer Praxis hatten?

Wir haben leider einige dramatische Fälle – darunter fallen ME/CFS-Patienten mit schweren oder sehr schweren Krankheitsverläufen. Wir haben einige Patienten, die komplett bettgebunden und pflegebedürftig sind. Diese Patienten können nicht einmal mehr selbstständig aufstehen, sprechen oder sich in irgendeiner Weise selbst versorgen. Aufgrund der hohen Reizempfindlichkeit liegen diese Patienten rund um die Uhr im abgedunkelten Raum, manche mit geräuschunterdrückenden Kopfhörern. Leider fallen auch viele Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene darunter.

Einige Studien bestätigen, dass die Lebensqualität von ME/CFS-Betroffenen mitunter niedriger ist als die von Multiple-Sklerose- oder Schlaganfall-Patienten. Aufgrund der bis dato mangelnden Forschung und der somit fehlenden Behandlungsmethoden informieren sich auch immer mehr Patienten über Sterbehilfe, da sie keinen anderen Ausweg mehr sehen.

Wie viele Patienten kommen noch mit Post-Covid-Problemen zu Ihnen?

Wir haben leider immer noch mehr Anmeldungen, als wir bewältigen können.

i Die Ärztin Astrid Weber betreut in der Corona-Ambulanz in Koblenz Post-Covid-Patienten. "Die Wartezeit beträgt mittlerweile mehr als zwei Jahre", sagt sie. dpa / Thomas Frey. dpa

Die Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Post-Covid-Ambulanz beträgt zwei Jahre. Das muss doch für Betroffene zermürbend sein …

Die Wartezeit beträgt mittlerweile mehr als zwei Jahre. Zu uns kommen ja nicht nur Post-Covid- und Post-Vac-Patienten, sondern auch Betroffene mit anderen postakuten Infektionssyndromen, also Langzeitbeschwerden, die nach anderen Infektionen auftreten. Natürlich ist das für die Betroffenen sehr zermürbend. Die meisten der Patienten haben meist bereits einen Ärztemarathon hinter sich, und niemand konnte ihnen wirklich sagen, was mit ihnen los ist, geschweige denn, Unterstützung anbieten. Hinzu kommt, dass viele der Betroffenen nicht mehr arbeitsfähig sind und sich die finanzielle Situation infolgedessen häufig verschlechtert. Das durchschnittliche Alter beträgt 45 Jahre, dass heißt, einige der Betroffene haben (kleine) Kinder, die sie aufgrund der Erkrankung nicht mehr versorgen – oder zumindest nicht mehr so gut versorgen – können. Die Erkrankung bringt einen ganzen Rattenschwanz an Problemen mit sich.

Ist das Virus in seinen Folgen immer noch unterschätzt?

Ja, definitiv. Sars-CoV-2 wird uns nicht mehr verlassen, und leider steigt mit jeder neuen Infektion das Risiko von Post-Covid.

Wird in Deutschland genügend zu Post-Covid geforscht?

Es wird langsam mehr. Das Problem liegt aber vor allem darin, dass postakute Infektionssyndrome schon vor der Pandemie über Jahrzehnte in der Forschung vernachlässigt und in der Behandlung psychologisiert wurden. Das heißt, wir haben jetzt einen enormen Aufholbedarf, der sich natürlich nicht innerhalb kurzer Zeit abarbeiten lässt.

Wünschen Sie sich vom Gesundheitsministerium mehr Unterstützung?

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium unterstützt uns und die anderen Ambulanzen im Land sehr gut. Da sind wir Vorreiter, was die Versorgungslage betrifft, auch wenn es dennoch zu wenig ist. Vom Bund würde ich mir mehr Unterstützung wünschen – wir brauchen dringend eine flächendeckende Versorgungsstruktur.