Eifler bei RTL-Kuppelshow Maifelder Michael Marhöfer sucht Frau im TV Martin Ingenhoven 03.11.2025, 12:00 Uhr

i Land- und Forstwirt Michi aus Polch sucht über die RTL-Show "Bauer sucht Frau" die Partnerin fürs Leben. RTL/Stefan Gregorowius

Die RTL-Show „Bauer sucht Frau“ ruft regelmäßig sowohl viele Fans als auch Kritiker auf den Plan. In der neuen Staffel begibt sich Michael Marhöfer aus Polch auf die Suche nach der Frau fürs Leben.

„Bauer sucht Frau“ – seit nunmehr 20 Jahren polarisiert wohl kaum ein anderes Unterhaltungsformat die Fernsehzuschauer zwischen Flensburg und Garmisch so sehr wie die ländliche Kuppelshow aus der Provinz. Gerd Sonnleitner, der ehemalige Bauernpräsident, wetterte einst – zwei Jahre nach dem Start der Sendung – sie gebe „ein dümmliches und falsches Klischee über die Bauern wieder“.







Artikel teilen

Artikel teilen