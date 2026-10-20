Bühnenbild, DJ-Pult, Theke: Die Deko des Festivals Maifeld Live ist größtenteils selbst gemacht. Dahinter stecken zahlreiche kreative Köpfe des Vereins Junge Kultur Maifeld. Eine Woche vor dem Event treffen sie sich zum Bautag. Wir waren dabei.
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Schon seit 11 Uhr morgens wird in einem Gierschnacher Hinterhof fleißig gesägt, geschraubt und gemalt. Vom DJ-Pult bis zum Bühnenbild: Mit viel Liebe fürs Detail stellen rund 15 Mitglieder des Vereins Junge Kultur Maifeld die Deko für ihr eigenes Festival her.