Junge Kultur Maifeld Maifeld Live: So entsteht die Upcycling-Festivaldeko Kim Fauss 20.10.2026, 16:30 Uhr

i Katharina Hommes packt beim Bautag für Maifeld Live mit an. Hier wird nicht nur viel selbst gebaut und zusammengebastelt, sondern auch upgecyclet – wie dieser Nachttisch, den Hommes aufgetrieben hat. Er erhält einen pinken Anstrich und wird für das Festival zum Feedback-Briefkasten umgestaltet. Kim Fauss

Bühnenbild, DJ-Pult, Theke: Die Deko des Festivals Maifeld Live ist größtenteils selbst gemacht. Dahinter stecken zahlreiche kreative Köpfe des Vereins Junge Kultur Maifeld. Eine Woche vor dem Event treffen sie sich zum Bautag. Wir waren dabei.

Schon seit 11 Uhr morgens wird in einem Gierschnacher Hinterhof fleißig gesägt, geschraubt und gemalt. Vom DJ-Pult bis zum Bühnenbild: Mit viel Liebe fürs Detail stellen rund 15 Mitglieder des Vereins Junge Kultur Maifeld die Deko für ihr eigenes Festival her.







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