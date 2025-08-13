Es geht um Großstadtmüdigkeit, mentale Gesundheit und toxische Männlichkeit: Die Bands, die in diesem Jahr beim Festival Maifeld Live auftreten, spiegeln die Themen einer jungen Generation wider.

Das Festival Maifeld Live ist zu einem festen Bestandteil der regionalen Kulturszene geworden. Die nächste Auflage ist am Samstag, 25. Oktober, im Forum in Polch. Ab sofort gibt es Tickets.

Veranstalter des Festivals ist der Verein „Junge Kultur Maifeld“. Dessen Vorsitzender Christian Berens verspricht: „Maifeld Live bleibt auch 2025 seinem Anspruch treu, aktuelle Musik in einer besonderen Atmosphäre zugänglich zu machen – ohne große Inszenierung, aber mit Gespür für Zeitgeist und Qualität.“

i Christian Berens ist einer der Macher von Maifeld Live. Annika Wilhelm

1 Mit „Neeve“ wird eine Indie-Pop-Band auf der Maifeld-Bühne stehen, die weit über die Landesgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit sorgt. Seit ihrem Debütalbum „Chaos Of My Mind“ aus dem Jahr 2022 hat die Stuttgarter Band eine beeindruckende Entwicklung genommen. Ihre Songs verhandeln Themen wie mentale Gesundheit, Panikattacken oder toxische Männlichkeitsbilder. Nach ausverkauften Deutschlandshows, einer Supporttour mit Nile Rodgers und ihrem US-Debüt beim SXSW-Festival tourte die Band durch mehrere europäische Länder und verzeichnet mittlerweile Millionen von Streams.

Melancholie mit Wiener Schmäh

2 Aus Wien kommt das Trio „Freude“, das sich mit einer Mischung aus nachdenklichem Pop, politischen Untertönen und ihrem typischen Wiener Tonfall einen eigenen Platz in der deutschsprachigen Musiklandschaft geschaffen hat. Ihre Texte bewegen sich zwischen Melancholie und Alltagsbeobachtungen, zwischen Großstadtmüdigkeit und Endzeitstimmung. Mit ihrer EP Mosaik waren sie 2024 erstmals auf Tour durch Deutschland, 2025 spielen sie unter anderem 13 weitere Shows im deutschsprachigen Raum – und waren in diesem Sommer auch Teil des berühmten Southside-Festivals.

Außerhalb klassischer Rollenzuweisungen

3 Einen etwas anderen Ton schlägt „Nikra“ an: Die Musikerin steht für eine junge Generation, die laut, queer, wütend und politisch ist. Ihre Musik ist roh, energetisch und stilistisch bewusst unklar verortet. Inhaltlich setzt sie sich mit gesellschaftlichen Ungleichheiten, wachsender Ohnmacht und persönlicher Selbstermächtigung auseinander. Sie versteht sich als Stimme für all jene, die sich außerhalb klassischer Rollenzuweisungen bewegen – musikalisch wie inhaltlich.

Liotta Seoul aus Koblenz mag es spontan

4 Komplettiert wird das diesjährige Line-up bei Maifeld Live durch Liotta Seoul, ein Noise-Indie-Trio aus Koblenz, das seit 2017 einen eigenwilligen Weg zwischen Live-Energie, Videokunst und internationalen Produktionen verfolgt. Die Band arbeitete unter anderem mit dem Grammy-nominierten Produzenten Jack Shirley in Oakland/Kalifornien und veröffentlichte in den letzten Jahren mehrere Alben, EPs und Videos. Ihre Konzerte sind improvisiert: Es gibt keine festen Setlists, sondern spontane Entscheidungen auf der Bühne.

Tickets sind ab sofort für 18 Euro unter www.maifeld-live.de erhältlich.