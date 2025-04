Nach vielen Jahren des Lernens, unzähligen Prüfungen und gemeinsamen Erinnerungen feierten die 54 Absolventinnen und Absolventen des KSG ihren erfolgreichen Schulabschluss. Das Motto „Alabin – In jeder Flasche steckt ein Genie“, inspiriert durch das Märchen „Aladin und die Wunderlampe“, zog sich als roter Faden durch den Abend. Wie Aladin, der sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, brechen nun auch die Abiturienten auf, um ihre eigenen Wünsche und Träume zu verwirklichen.

Nach der Zeugnisübergabe wurden Abiturientinnen und Abiturienten geehrt, die sich durch hervorragende Leistungen und/oder vorbildliches soziales Engagement ausgezeichnet haben: Hier ist Julika Ruppert zu nennen, die den Preis der Ministerin als Auszeichnung für ihre schulischen Leistungen und ihr soziales Engagement erhielt. Als Beste des Jahrganges mit der Traumnote 1,0 erhielt sie zudem den „Preis der Jahrgangsbesten“. Außerdem erhielt Julika den Abiturpreis des Deutschen-Altphilologen-Verbandes, den Abiturpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker sowie den Karl-von-Frisch-Preis des Verbandes der Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin.

Schüler für Bestleistungen ausgezeichnet

Ebenfalls mit der Bestnote 1,0 hat Felix Fink das Abitur bestanden. Ihm wurden der Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, der Abiturpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker sowie der schulinterne „Preis der Naturwissenschaften“ verliehen. Geldpreise für durchgängig sehr gute Leistungen in den Leistungskursen gingen an Katleen Deußen, Felix Fink, Felix Kampmann, Leonie Lauth, Johannes Mloschin, Lars Müller, David Reich, Julika Ruppert und Sophie Seuser. Franziska Hann erhielt den Schülerpreis des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz für ihr Engagement im Fach Musik. Der Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung ging an Felix Kampmann. Felix Mloschin zeichnete sich im Fach Geschichte aus und erhielt dafür den Geschichtspreis des Philologenverbandes. An Lars Müller und Saskia Olma ging der Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Außerdem erhielt Saskia Olma für ihr Engagement im Bereich der Musik den schulinternen „Preis der Künste“, der ebenfalls vom Salentiner-Verein gestiftet wurde.

Nach den zahlreichen Ehrungen wurde mit einem Rahmenprogramm gefeiert. Felix Fink, Jule Kaul und Lars Müller hielten stellvertretend für die Abiturientia 2025 die Schülerrede und daraufhin verabschiedeten sich die Abiturientinnen und Abiturienten mit dem Abitanz. Die Abiturband sorgte mit ihren musikalischen Beiträgen für eine feierliche Atmosphäre. Souverän und mit viel Charme führten Mike-Leon Melchior und Alexandru Raducanu als Moderatoren durch das Programm.

Das Abitur haben bestanden:

Julius Aßenmacher, Julian Breuer, Erik Buchmann, Leonie Dach, Ali Darouich, Katleen Deußen, Laura Dötsch, Leon Fetten, Felix Fink, Friedrich Forker, Tobias Frank, Luke Grözinger, Noah Grysar, Hendrik Hahn, Franziska Hann, Mia Haymann, Elias Hoffart, Felix Kampmann, Jule Kaul, Constantin Klöppel, Leonie Lauth, Lea Löwen, Mike-Leon Melchior, Johannes Mloschin, Lars Müller, Julian Ochtendung, Saskia Olma, Selim Özyurt, Laura Paffhausen, Leni Paffhausen, Elizaveta Palamar, Alexandru Raducanu, Sophia Reck, David Reich, Lars Röder, Julika Ruppert, Luis Schneider, Danny Schwabauer, Maximilian Schwarz, Benjamin Seiler, Jonathan Seiler, Sophie Seuser, Marlen Sindermann, Peter Sommer, Eleonora Sonnen, Eric Stang, Angelina Stein, Jolina Theisen, Annika Thiessen, Linus Weis, Lina Zander, Steven Ziegler und Sebastian Zwick. Sofia Kovalenko hat den schulischen Teil der Fachhochschulreife erlangt.