Landtagswahl in Andernach Machtwechsel im Wahlkreis 11: Moesta schlägt Hoch Angela Kauer-Schöneich

Wolfgang Lucke 22.03.2026, 23:12 Uhr

i Anette Moesta im Kreis ihrer Unterstützer Rico Rossival

Die CDU gewinnt das Direktmandat zurück – und die SPD rutscht deutlich ab. Während die AfD stark zulegt, ringen kleinere Parteien mit Enttäuschung. Stimmen und Reaktionen aus einem emotionalen Wahlabend.

Es war ein Abend voller Emotionen, mit eindeutigen Gewinnern und ebenso eindeutigen Verlierern. Während Gordon Schnieder in Mainz „meiner Frau, meinen Kindern, meiner Mutter, meiner Familie“ dankte und kundtat, er habe die CDU „schon lange nicht mehr so geschlossen gesehen“, hatte Clemens Hoch (SPD) die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben: „Das ist eine schwierige Situation jetzt, wir waren sehr angespannt, hatten uns mehr versprochen.







Artikel teilen

Artikel teilen