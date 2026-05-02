Lohners in Polch Macht Brot wirklich dick, Herr Kütscher? Birgit Pielen 02.05.2026, 07:00 Uhr

i Bernd Kütscher kennt die Bäckereibranche wie kaum ein anderer. Die „Zeit“ hat ihn einmal als Brot-Papst bezeichnet. Der 57-Jährige aus Mendig ist seit 2025 Vorsitzender der Geschäftsführung des Familienunternehmens Lohners in Polch. Nina Lahn/Die Lohners

Die Deutschen lieben Brot – mehr als 3000 Sorten gibt hierzulande. Gleichzeitig gilt das Grundnahrungsmittel als Dickmacher. Stimmt das überhaupt? Das haben wir Bernd Kütscher, Chef des Familienunternehmens Lohners in Polch, gefragt.

Bernd Kütscher hat eine Mission: Er will das Brot von der Kruste der Vorurteile befreien. Ein Geschmacksverderber lautet: Brot macht dick. Stimmt das? Und ist Brot ein teures Grundnahrungsmittel? Das haben wir den Brot-Papst gefragt, wie die „Zeit“ Bernd Kütscher nannte.







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