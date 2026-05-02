Die Deutschen lieben Brot – mehr als 3000 Sorten gibt hierzulande. Gleichzeitig gilt das Grundnahrungsmittel als Dickmacher. Stimmt das überhaupt? Das haben wir Bernd Kütscher, Chef des Familienunternehmens Lohners in Polch, gefragt.
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Bernd Kütscher hat eine Mission: Er will das Brot von der Kruste der Vorurteile befreien. Ein Geschmacksverderber lautet: Brot macht dick. Stimmt das? Und ist Brot ein teures Grundnahrungsmittel? Das haben wir den Brot-Papst gefragt, wie die „Zeit“ Bernd Kütscher nannte.