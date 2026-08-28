Viking Cruises plant Steiger
Luxuskreuzfahrtschiffe sollen in Andernach anlegen
Zwischen dem sogenannten kleinen Deutschen Eck am Andernacher Rheinufer und dem Alten Krahnen will der Anbieter von Flusskreuzfa
Zwischen dem sogenannten kleinen Deutschen Eck am Andernacher Rheinufer und dem Alten Krahnen will der Anbieter von Flusskreuzfahrten Viking River Cruises einen neuen Schiffsanleger errichten.
Rico Rossival

Das Unternehmen Viking River Cruises steht weltweit für luxuriöse Flusskreuzfahrten. Künftig könnten die markanten Kabinenfahrgastschiffe auch in Andernach Station machen. Am Rheinufer soll dafür eine neue Anlegestelle entstehen.

Lesezeit 2 Minuten
Während der touristischen Hauptsaison von April bis Oktober sind sie ein gewohnter Anblick im Mittelrheintal: Die sogenannten Viking Longships der Reederei Viking River Cruises befördern in 95 Doppelkabinen englischsprachige Touristen auf Flusskreuzfahrt zu den Sehenswürdigkeiten entlang des Rheins.
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