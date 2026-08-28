Das Unternehmen Viking River Cruises steht weltweit für luxuriöse Flusskreuzfahrten. Künftig könnten die markanten Kabinenfahrgastschiffe auch in Andernach Station machen. Am Rheinufer soll dafür eine neue Anlegestelle entstehen.
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Während der touristischen Hauptsaison von April bis Oktober sind sie ein gewohnter Anblick im Mittelrheintal: Die sogenannten Viking Longships der Reederei Viking River Cruises befördern in 95 Doppelkabinen englischsprachige Touristen auf Flusskreuzfahrt zu den Sehenswürdigkeiten entlang des Rheins.