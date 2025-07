Sie erschaffen die Qualität des Reisens neu: Niesmann & Bischoff in Polch entwickelt luxuriöse Wohnmobile für Weltenbummler. Wer auf Entdeckungstour gehen möchte, sollte sich anschauen, wie im Maifeld das Zuhause für unterwegs definiert wird.

Werfen wir dazu einen Blick auf den neuen Arto, der als Erster überhaupt einen Mercedes Sprinter als Basis hat. Außen zeigt er mit der Farbe Eifelgrau die Liebe zur Heimat. Und weil man in der Eifel gerne groß denkt, hat der Arto 78 eine Länge von 7,82 Metern und der Arto 88 eine Länge von 9,06 Metern, jeweils mit 2,4 Metern Breite. Das lässt viel Platz, damit sich vier Personen ausbreiten können. Die Küche hat ein Induktionsfeld und zwei Gasbrenner. Eingebaut werden können auch ein Grillbackofen, eine Mikrowelle, ein Geschirrspüler oder alternativ eine Kompressor-Kühlschublade.

Die Bordelektronik wird durch eine App überwacht und gesteuert. So lässt sich die Fußbodenheizung per Fernbedienung auf die gewünschte Temperatur einstellen, wenn man beispielsweise in kühleren Gefilden unterwegs ist und in sein wohliges Zuhause auf vier Rädern zurückkehren möchte. Solarmodule, Lithium-Power-Akkus und ein Gastank mit 50 Litern Volumen sichern Reisenden ein autarkes Leben. Der Frischwassertank ist bis zu 300 Liter groß, der Abwassertank bis zu 200 Liter.

Das hätte auch Elfriede und Hugo Niesmann gefallen. Sie legten 1955 den Grundstein des Unternehmens mit dem Vertrieb von Caravans in Koblenz. 1972 bezogen sie ein Firmengelände in Mülheim-Kärlich und importierten auch amerikanische Reisemobile. Doch als der Dollarkurs auf Höhenflug ging, brach das Geschäft ein. Der Import lohnte sich nicht mehr. Nachfolger Carl-Heinz Niesmann beschloss mit seinem Schwager Rainer Bischoff, selbst in die Produktion zu gehen – und gründete eine eigene GmbH in Abgrenzung zum Wohnmobilhändler Niesmann Caravaning, der ebenfalls in Polch seinen Sitz hat.

1981 rollt der Clou aus dem Werk und gilt noch heute unter Kennern als Alkoven-Klassiker: s tabil wie eine rollende Burg, durch und durch winterfest. Anfang der 1990er-Jahre folgt der Flair, der seine eigene Geschichte schreibt: 2009 wird der Flair 4.0 für den „Designpreis der Bundesrepublik Deutschland“ nominiert, 2015 folgt die Auszeichnung mit dem Red Dot 2015 für hohe Designqualität und 2017 die Auszeichnung als Winner beim German Design Award.

Zu diesem Zeitpunkt ist die Produktionsstätte bereits nach Polch verlegt worden. Und nicht nur das: 1996 hat die Hymer AG, Europas größter Reisemobilhersteller, die Anteile der Niesmann & Bischoff GmbH übernommen, ohne aber die Polcher in ihrer Strategie zu beeinträchtigen. 1998 kommt dann der Arto als Einstiegsmodell in die Oberklasse auf den Markt – und trägt heute übrigens wie alle anderen Reihen auch die Polcher Lilie. Sie prägt seit 2008 das Erscheinungsbild. Die elegante, stilisierte Blüte steht für Sicherheit, Luxus, Design und Qualität.

Und genau das schätzt die Kundschaft, die für einen Arto 140.000 Euro plus bezahlt. Es sind meist Paare, die beruflich und familiär viele Jahre lang stark gefordert waren und sich nun nach Freiheit sehnen: Freiheit auf vier Rädern, mit viel Komfort und viel Unabhängigkeit. Sie wollen nicht nur im Sommer unterwegs sein, sondern auch im Winter – eigentlich zu jeder Jahreszeit, Hauptsache reisen und endlich wieder spontan sein können. Manche nehmen ihr Surfbrett mit, ihre Skier, Fahrräder oder Motorrad. Es sind aktive Menschen, oft sogenannte Best Ager, die etwas unternehmen und etwas entdecken möchten.

Hinzu kommt: Niesmann & Bischoff steht für den Imagewechsel beim Campen. Ging es früher eher spartanisch zu, darf es heute gerne etwas mehr sein. Geschäftsführer Hubert Brandl hat ein feines Gespür dafür. Er legt Wert auf modernes Design und neue Interieurkonzepte. Der Arto 78 hat beispielsweise im Bad eine patentierte Schiebewand, die den Platz für Dusche und WC doppelt nutzbar macht.

Im Jahr 2019 erhielt Niesmann & Bischoff eine Auszeichnung der Wirtschaftsförderung als familienfreundlichstes Unternehmen und belegte den ersten Platz. Dazu gehören flexible Arbeitszeiten und eine Vertrauensarbeitszeit ebenso wie 32 Tage Urlaub oder Firmenevents, zu denen auch die Lebenspartner eingeladen sind. Kostenzuschüsse für die Kinderbetreuung sind ebenso drin. So bindet das Unternehmen seine Fachkräfte an Polch. Und sie dürfen sich natürlich ein Wohnmobil für ihren Urlaub ausleihen.

Der Trend zum Campen ist weiter ungebrochen. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 73.500 Reisemobile neu zugelassen – das sind 9 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr, wie der Caravaning Industrie-Verband berichtet. In diesem Jahr ist eine weitere Marke geknackt worden: Erstmals sind mehr als 1 Million Reisemobile in Deutschland registriert. Die Bundesbürger mögen die selbstbestimmte Art des Reisens in langlebigen Fahrzeugen. Niesmann & Bischoff trägt dazu bei, dass sie die Freiheit auf vier Rädern luxuriös genießen können.