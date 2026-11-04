Vorverkauf für Theaterfestival
Lust auf die neue Theatersaison in Mayen
Der Vorverkauf der Tickets für die Burgfestspiele Mayen hat begonnen. OB Dirk Meid (Vierter von links) hat das erste Ticket erwo
Der Vorverkauf der Tickets für die Burgfestspiele Mayen hat begonnen. OB Dirk Meid (Vierter von links) hat das erste Ticket erworben.
Brigitte Meier

Nach dem Theater ist vor dem Theater. Zum Vorverkaufsstart der Burgfestspiel-Saison 2027 haben Intendanz und Stadtspitze in Mayen einen ersten Überblick über die Stücke gegeben. Los geht es im Mai mit einem Kinderbuch-Klassiker.

Lesezeit 2 Minuten
Kaum sind die Burgfestspiele Mayen 2026 vorbei, kann sich das Publikum schon auf die neuen Aufführungen im Sommer des kommenden Jahres freuen. Ab sofort können Tickets erworben werden, und beim offiziellen Start des Vorverkaufs im Reisebüro Bell sicherten sich bereits einige Fans der besonderen Kulturerlebnisse vom 23.
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