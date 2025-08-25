Lulo Reinhardt und das Absinto Orkestra waren zu Gast bei der Traditionsveranstaltung der Stadt Andernach „Jazz im Park“ im Schlossgarten in Namedy. Zudem stellte die Künstlergruppe Farbenkraft ausgewählte Exponate in der Vorburg aus.

Drei Glanzlichter erwarteten Kultur- und Musikfans am Sonntag in der Vorburg und im Schlossgarten in Namedy. Dies war zum einen die Ausstellung der Künstlergruppe Farbenkraft mit ausgewählten Exponaten und zum anderen „Jazz im Park“. Die Traditionsveranstaltung der Stadt Andernach wartete mit zwei hochkarätigen Konzerten mit Lulo Reinhardt und kongenialen musikalischen Weggefährten auf.

i Jolly Reinig hatte während eines Songs die Bühne verlassen, um die Konzertbesucher mit seinem Violinenspiel hautnah zu beglücken. Elvira Bell

Das Event müsste passenderweise „Musik mit Lulo“ heißen. Warum? Ganz einfach: Mehr als zehnmal zeigte der Großneffe des berühmtesten aller Gypsy-Musiker, Django Reinhardt, im Schlosspark Flagge. Im kommenden Jahr wird Lulo Reinhardt wiederkommen. Und zwar mit seinem Cousin Mike Reinhardt und dessen Band. „Das habe ich heute Morgen entschieden“, sagte er am Veranstaltungstag.

Bereits als Zehnjähriger war Mike mit dem weltweit bekannten Schnuckenack Reinhardt Quinett auf den größten Bühnen Europas unterwegs. Sein Cousin sei, „der Speedy Gonzales, der schnellste Gypsy auf der Gitarre“. Lulo Reinhardt konnte nicht so genau sagen, wie oft er schon hier war. Für den 1961 in Koblenz geborenen Musiker, der in der Tradition der Sinti aufgewachsen ist, spielt die Musik seiner Vorfahren eine große Rolle. Das zeigt er auch auf mit seinem bunten Daumennagel, der als Symbol für die Sinti und Roma steht.

Absinto Orkestra meets Welklassegitarrist

Seine unverkennbaren Wurzeln und die Auswanderung der Sinti und Roma aus Indien spiegeln sich auch in unzähligen, von ihm komponierten Songs wider. Die Spielfreude der von Stefan Ölke (Gitarre, Gesang, Mandoline), Jo Schappert (akustische Gitarre, Gesang), Jolly Reinig (Violine) Pavel Klimashervsky (Kontrabass) und Francois Heun (Sopran- und Baritonsaxofon) und insbesondere die mitreißende Kombination mit Lulo Reinhardt (Gitarre, Gesang) „Balkan meets Gypsy“ kam beim Publikum hervorragend an.

i Lulo Reinhardt erzählt musikalisch über die Kultur der Sinti und Roma und wendet sich dafür der Sprache "Romanes" zu. Elvira Bell

Obwohl der Weltklassegitarrist und das Absinto Orkestra seit Jahren zusammen Musik machen, war es der erste gemeinsame Auftritt in Namedy. Als Erstes brachten die Songs „Saragina“ und „Gallizianer Tants“ des Absinto Orkestra die Stimmung der Besucher im temperaturmäßig zunächst noch recht kühlen Schlossgarten auf Betriebstemperatur. Dann präsentierte Lulo Reinhardt, gemeinsam mit der Band, einen Titel aus dem Latin Swing Project.

Auch „Lulo’s Tango“ wurde ebenso mit frenetischem Applaus honoriert, wie „Gipsy meets Persia“. Letztgenannter Song thematisiert die musikalische Begegnung zwischen der traditionellen Sinti-Musik und der persischen Musiktradition und die Auswanderung seiner Vorfahren von Indien nach Persien.

Unter die Haut ging der Gesang von Lulo Reinhardt. Und obwohl die Zuhörer, bis auf Mike Reinhardt und Markus Schmitt, die Texte in der Sprache der Sinti und Roma vorgetragen nicht verstanden, berührten sie auf besondere Weise. Nachmittags bot Lulo Reinhard seinen Fans sein Latin Swing Project.

i An insgesamt acht Ausstellungstagen hatte die Künstlergruppe Farbenkraft unter der Leitung von Karin Luithlen mit drei Gastausstellern ihre Werke in der Vorburg präsentiert. Mit auf dem Foto (rechts) ist Gastgeberin Heide von Hohenzollern. Elvira Bell

Künstlergruppe Farbenkraft

Die Kunstschaffenden aus den Kreisen Mayen-Koblenz und Neuwied der Künstlergruppe Farbenkraft brachten außerdem ihre Ideen und Geistesblitze auf die Leinwand. Ihre gemalte Bildersprache vermochte es, die Betrachter zu faszinieren und das geistige Auge der Fantasie zu beflügeln. Die Ausstellung in der Vorburg in Namedy bot eine breite Palette an Motiven, Stilen und Techniken. Die Gruppe wird seit 20 Jahren von Karin Luithlen geleitet.