Infos rund ums Spektakel Lukasmarkt: Neun Tage Volksfest in Mayen 03.10.2025, 08:00 Uhr

i In diesem Jahr lädt der Lukasmarkt vom 11. bis 19 Oktober in die Mayener Innenstadt ein. Lars Behrendt

Der Mayener Lukasmarkt lockt vom 11. bis 19. Oktober in die Innenstadt. Fahrgeschäfte, Märkte und Veranstaltungen bieten Abwechslung für alle. Die Stadt informiert über Verkehrsführungen, Parkregelungen und Wochenmarktverlegungen während dieser Zeit.

Mayen. Der Mayener Lukasmarkt vom 11. bis 19. Oktober ist eines der größten Volksfeste in Rheinland-Pfalz und lockt jährlich zwischen 250.000 und 300.000 Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt. Im Jahre 1405 wurde der Name geprägt.







