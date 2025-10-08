Beliebtes Event mit Neuheiten Lukasmarkt: Das lässt das Herz höherschlagen 08.10.2025, 15:15 Uhr

i Alle zwei Jahre kehrt das Riesenrad auf den Markt zurück. Der Bau desselben ist mühevolle Präzisionsarbeit. Rico Rossival

Von A wie Autoscooter bis Z wie Zuckerwatte: Der Mayener Lukasmarkt bietet vieles, was das Herz höherschlagen lässt. Das Volksfest liefert Neugierigen von Samstag, 11. Oktober, bis Sonntag, 19. Oktober, viele neue Attraktionen.

Von A wie Autoscooter bis Z wie Zuckerwatte: Der 620. Mayener Lukasmarkt bietet vieles, was das Herz höherschlagen lässt. Das größte Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz liefert Neugierigen an neun Tagen, von Samstag, 11. Oktober, bis Sonntag, 19. Oktober, Attraktionen, die es nur bei einem Volksfest dieser Größenordnung gibt – und Einzigartiges: wie die beiden Viehmärkte.







Artikel teilen

Artikel teilen