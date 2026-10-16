Törtchen und Macarons
Lucia Kranz und Theresa Goka Dehen versüßen  Lukasmarkt
Lucia Kranz (links) und Theresa Goka Dehen (zweite von links) ziehen viele Schleckermäuler an. Auf dem Krammarkt beim Lukasmarkt
Lucia Kranz (links) und Theresa Goka Dehen (zweite von links) ziehen viele Schleckermäuler an. Auf dem Krammarkt beim Lukasmarkt können sie einige Gäste von ihren Leckerein überzeugen.
Elvira Bell

Die zwei Konditormeisterinnen Lucia Kranz und Theresa Goka Dehen verbindet nicht nur ihre Leidenschaft für die Kreation süßer Köstlichkeiten, sondern auch eine enge Freundschaft. Beim Lukasmarkt zeigen sie, was sie drauf haben.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn Freundschaft, handwerkliche Meisterlichkeit und süße Leidenschaft zusammenkommen, entsteht etwas Besonderes: Lucia Kranz von Lucis Kuchenhaus aus Mendig und Theresa Goka Dehen vom Macaroniversum aus Hatzenport haben sich zusammengetan. Gemeinsam versüßen die zwei Konditormeisterinnen den Lukasmarkt mit süßen Leckereien.
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