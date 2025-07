Konditormeisterin und Betriebswirtin Lucia Kranz ist total happy. „Es gibt good News! Wir sind wieder am Start. Ab Freitag, 1. August, gehts los. Dann sind wir wieder in Andernach in der Hochstraße 37 vertreten“, verrät die Mendigerin, die auch in der Andernacher Gastroszene keine Unbekannte ist, in den sozialen Netzwerken. „Wir haben dazugelernt. Wir haben etwas umgebaut. Wir haben uns angepasst und jetzt dürfen wir öffnen.“ Was möchte Lucia Kranz den Liebhabern ihrer Kuchen, Törtchen und Macarons mit dieser Nachricht mitteilen? Ganz einfach: Ab Freitag öffnet sie ihre Pop-up-Patisserie an jedem Freitag und Samstag. „Wir haben nachgerüstet. Es ist nun alles für den To-go-Verkauf genehmigt.“

Liebhaber süßer Genüssen haben sich sicher gewundert, warum das schnuckelige Lädchen der Patissière, das kurz nach seiner Eröffnung die gewünschte Aufmerksamkeit erreicht hatte, zwischenzeitlich drei Monate geschlossen hatte. Gesetzliche Auflagen erforderten Umbaumaßnahmen, so unter anderem den Einbau eines zusätzlichen Waschbeckens. „Die Planung nahm Zeit in Anspruch, die wir uns auch genommen haben, um erfolgreich durchstarten zu können.“

In ihrem Pop-up-Store kann man sich was fürs Wochenende zu Hause kaufen. „Wir bieten hier alles an, was wir in Mendig im Sortiment haben, was wir ständig weiter ausbauen.“ Auch wenn der Reiz von sogenannten Pop-ups im Vergänglichen liegt, so betont die preisgekrönte Konditormeisterin: „Ich habe das Ladenlokal inzwischen fest angemietet.“ Geöffnet hat Lucis Kuchenhaus nun an jedem Wochenende freitags von 13 bis 17 sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. An jedem First Friday hat die Patisserie von 13 bis 22 Uhr geöffnet. „Ziel ist es, den Pop-up-Store langfristig zu etablieren.“ In Mendig ist Lucia Kranz seit November 2022 ansässig, mit Sitzmöglichkeiten im Innenhof, vor dem Verkaufsraum sowie in einer gemütlichen warmen Kulturscheune mit Wohnzimmeratmosphäre.