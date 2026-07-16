Neue Praxis in Ettringen
Luca Reuter erfüllt sich seinen Traum
So nimmt sich Luca Reuter eines Patienten an.
So nimmt sich Luca Reuter eines Patienten an.
Elvira Bell

Seinen Lebenstraum erfüllen, indem man sich selbstständig macht: Das haben viele junge Menschen. Luca Reuter hat sich den Traum erfüllt: Er hat in Ettringen eine Physiotherapie-Praxis eröffnet. Ein Blick in die Behandlungsräume. 

Lesezeit 3 Minuten
Für Physiotherapeut Luca Reuter ist mit der Eröffnung einer eigenen Praxis ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Praxis trägt den Namen „Impact – Physiotherapie & Performance“. Impact steht für das, „was ich mit meiner Arbeit erreichen möchte“, sagt der 30-Jährige.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenGesundheit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren