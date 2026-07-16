Neue Praxis in Ettringen Luca Reuter erfüllt sich seinen Traum Elvira Bell 16.07.2026, 07:00 Uhr

i So nimmt sich Luca Reuter eines Patienten an. Elvira Bell

Seinen Lebenstraum erfüllen, indem man sich selbstständig macht: Das haben viele junge Menschen. Luca Reuter hat sich den Traum erfüllt: Er hat in Ettringen eine Physiotherapie-Praxis eröffnet. Ein Blick in die Behandlungsräume.

Für Physiotherapeut Luca Reuter ist mit der Eröffnung einer eigenen Praxis ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Praxis trägt den Namen „Impact – Physiotherapie & Performance“. Impact steht für das, „was ich mit meiner Arbeit erreichen möchte“, sagt der 30-Jährige.







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