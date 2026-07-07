Hidden Champion aus Andernach
LTS ist mit Wirkstoffpflastern Weltspitze
Nicht jeder weiß, was in diesem Firmenkomplex in Andernach entwickelt und produziert wird. Das weltweit erfolgreiche Unternehmen
Nicht jeder weiß, was in diesem Firmenkomplex in Andernach entwickelt und produziert wird. Das weltweit erfolgreiche Unternehmen LTS ist ein Hidden Champion.
Martin Kruber/LTS AG. Martin Kruber LTS AG

Lohmann Therapie-Systeme stellt 250 Millionen Nikotinpflaster im Jahr her. Neben seinem bekanntesten Produkt entwickelt das Andernacher Unternehmen zahlreiche weitere Arzneimittel-Verabreichungssysteme – und ist damit weltweit erfolgreich.

Lesezeit 3 Minuten
Wetten, dass auch nicht jeder alteingesessene Einheimische weiß, was hinter den Toren dieses großräumigen Firmenkomplexes im Süden von Andernach passiert? Das Unternehmen LTS Lohmann Therapie-Systeme entwickelt und produziert hier sogenannte Arzneimittel-Verabreichungssysteme.
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