Hidden Champion aus Andernach LTS ist mit Wirkstoffpflastern Weltspitze Wolfgang Lucke 07.07.2026, 10:42 Uhr

i Nicht jeder weiß, was in diesem Firmenkomplex in Andernach entwickelt und produziert wird. Das weltweit erfolgreiche Unternehmen LTS ist ein Hidden Champion. Martin Kruber/LTS AG. Martin Kruber LTS AG

Lohmann Therapie-Systeme stellt 250 Millionen Nikotinpflaster im Jahr her. Neben seinem bekanntesten Produkt entwickelt das Andernacher Unternehmen zahlreiche weitere Arzneimittel-Verabreichungssysteme – und ist damit weltweit erfolgreich.

Wetten, dass auch nicht jeder alteingesessene Einheimische weiß, was hinter den Toren dieses großräumigen Firmenkomplexes im Süden von Andernach passiert? Das Unternehmen LTS Lohmann Therapie-Systeme entwickelt und produziert hier sogenannte Arzneimittel-Verabreichungssysteme.







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