Lohmann Therapie-Systeme stellt 250 Millionen Nikotinpflaster im Jahr her. Neben seinem bekanntesten Produkt entwickelt das Andernacher Unternehmen zahlreiche weitere Arzneimittel-Verabreichungssysteme – und ist damit weltweit erfolgreich.
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Wetten, dass auch nicht jeder alteingesessene Einheimische weiß, was hinter den Toren dieses großräumigen Firmenkomplexes im Süden von Andernach passiert? Das Unternehmen LTS Lohmann Therapie-Systeme entwickelt und produziert hier sogenannte Arzneimittel-Verabreichungssysteme.