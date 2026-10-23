Forschung trifft Praxis LTS forscht in Andernach an Medikamenten der Zukunft Wolfgang Lucke 23.10.2026, 14:00 Uhr

i Interdisziplinäres Arbeiten auf hohem Niveau kennzeichnet die Struktur des InnoVerse in Andernach. Das Pharmaunternehmen LTS Lohmann hat es vor Kurzem eröffnet. Martin Kruber

Das neue Innovationszentrum des Pharmaunternehmens LTS Lohmann in Andernach hat seinen Betrieb aufgenommen. Dort wird unter anderem an neuartigen Schmerzpflastern und Mikronadeln gearbeitet. Doch bis zur Marktreife dürfte es noch dauern.

Anfang Oktober hat die LTS Lohmann Therapie-Systeme AG in Andernach ihr neues Innovationszentrum „InnoVerse“ eröffnet. Mittlerweile ist der Betrieb wie geplant angelaufen. In dem Zentrum will das Pharmaunternehmen neue Technologien entwickeln und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachbereichen verbessern.







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