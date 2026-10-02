38 Millionen Euro investiert
LTS eröffnet ihr neues Innovationszentrum in Andernach
Rund 80 Millionen Euro investierte die LTS Lohmann Therapie-Systeme AG in ihr neues Investitionszentrum am Standort Andernach. G
Rund 80 Millionen Euro investierte die LTS Lohmann Therapie-Systeme AG in ihr neues Investitionszentrum am Standort Andernach. Gemeinsam mit dem Minister für Wissenschaft und Gesundheit, Clemens Hoch (Mitte), schnitten die LTS-Vertreter bei der Einweihung das symbolische Band durch.
Wolfgang Lucke

Neue Ideen entwickeln, testen und verbessern – dafür gibt es bei der LTS Lohmann Therapie-Systeme AG in Andernach jetzt ein eigenes Innovationszentrum. Im „InnoVerse“ werden künftig interdisziplinäre Teams unter einem Dach zusammenarbeiten.

Lesezeit 3 Minuten
Mit einer Feierstunde und ganz im Sinne ihres Leitspruchs „We care, we create, we deliver” hat die LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (LTS) ihr neues Innovationszentrum „InnoVerse“ am Standort Andernach offiziell eröffnet. Mit einer Investition von rund 38 Millionen Euro ist ein moderner Komplex entstanden, der Forschung, Entwicklung, Pilotfertigung und interdisziplinäre Zusammenarbeit unter einem Dach vereint und Raum für zukünftiges Wachstum ...
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