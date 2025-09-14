„Mein Verlust an Mobilität ist leider erschütternd“, sagt Christian Schweden. Der 46-Jährige aus Kollig ist einer von 650.000 Patienten in Deutschland, die an ME/CFS leiden. Wird jetzt ein Rollstuhl zum täglichen Begleiter?

„Warum brauchst du denn jetzt einen Rollstuhl? Ist es so schlimm?“ Freunde und Familie reagieren besorgt, als Christian Schweden sich entschließt, einen Rollstuhl zu testen. Er will er ein Hilfsmittel haben, wenn ihm als ME/CFS-Patienten die Kraft ausgeht. „Mein Verlust an Mobilität ist leider erschütternd“, sagt er. Lächerliche 300 Meter kann er gehen, ohne sich zu überlasten.

Für gesunde Menschen ist dieser Kraftverlust kaum vorstellbar, für ME/CFS-Patienten ist es trauriger Alltag, dass die Krankheit immer neue Einschränkungen bringt. Ausgelöst wird sie durch ein Virus, in dem Fall das Coronavirus. Betroffene leiden neben einer schweren körperlichen Schwäche (Fatigue) unter Schwindel, Herzrasen, Blutdruckschwankungen, Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen, Muskelschmerzen und grippeähnlichen Symptomen. Schon bei geringer körperlicher oder geistiger Anstrengung verstärken sich die Symptome.

i Laut einer neuen Studie leiden ca. 650.000 Menschen in Deutschland an ME/CFS und zusätzlich 870.000 Patienten an Long Covid. Peter Endig. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Christian Schweden beschreibt es so: „Es sind fast immer die wohltuenden kurzen Spaziergänge oder die bis vor Kurzem noch lächerlich kurzen Wege, zum Beispiel beim wöchentlichen Einkauf, die mich umhauen. Ob ich das die letzten Monate aus falschem Ehrgeiz erfolgreich verdrängt habe oder ob ich einfach die Signale meines Körpers falsch gedeutet habe, kann ich nicht wirklich sagen.“ Fakt ist: Er ist noch schneller erschöpft als sonst. „Und das kettet mich ohne Unterstützung faktisch ans Haus.“

i Christian Schweden wird tatkräftig von seinem Mann Christian Krautkrämer unterstützt. Mirco Klein

Der 46-Jährige ist Gründer der Seifenmanufaktur Kingbear. Zu seinem Job gehört es auch, seine Produkte auf Märkten vorzustellen und mit Kunden zu sprechen. Doch wie kann das in Zukunft funktionieren, selbst wenn sein Mann Christian Krautkrämer Auf- und Abbau des Standes übernimmt und er selbst „nur“ Präsenz zeigen muss? „Seit Monaten habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, wie ich mal wieder vor die Tür komme, ohne gleich wieder zu crashen“, sagt er. „ Sich bei so etwas Selbstverständlichem wie Fortbewegung zu schonen und innerhalb der eigenen Grenzen zu bleiben, klingt einfacher, als es am Ende ist.“

i Christian Schweden testet bei der Herbstpartie auf Burg Namedy einen Rollstuhl. Mirco Klein

Und dann ist da noch der Selbstwert. „Ganz grundsätzlich steht mir in Sachen Gehhilfen mein Ego im Weg“, sagt Christian Schweden. Deshalb winkt er ab, als seine Ärztin ihm einen Rollstuhl vorschlägt: „Auf gar keinen Fall. Wer möchte schon auf der Straße als behindert wahrgenommen werden? Dann will am Ende wieder jeder wissen, was los ist, ich muss mich erklären, dann rafft das wieder keiner, und ich ärgere mich den ganzen Tag darüber.“ Die Ärztin macht ihm aber auch klar: Ein Rollator würde keine Entlastung, keine Kraftersparnis bringen. Wenn es ein Hilfsmittel sein muss, dann kommt nur der Rollstuhl infrage.

Christian Schweden überwindet seine Bedenken – auch mithilfe von Gesprächen in der Selbsthilfegruppe, mit der Familie und mit seiner Psychotherapeutin. Er ent schließt sich, einen elektrischen Rollstuhl zu testen – und zwar unter Realbedingungen. „Für mich war dieser Schritt wichtig, um zu sehen, ob mir diese Unterstützung einen Nutzen bringt, ob ich meine eigene Hemmschwelle überwinden kann und ob so ein ,Feuerstuhl’ wirklich auch auf Märkten funktioniert.“ Bei der Landpartie auf Burg Namedy testet er einen 25 Kilo schweren Ergoflix, der mit einem Joystick gesteuert wird.

i „Ganz grundsätzlich steht mir in Sachen Gehhilfen mein Ego im Weg“, sagt Christian Schweden. Mirco Klein

„Die ersten drei Tage mit Rollstuhl waren anstrengend, denn es gab viel zu lernen.“ Christian Schweden fährt mit dem Rolli über Kopfsteinpflaster und Kies, unbefestigte Wege und Wiesen. „Das hat alles überraschend gut funktioniert, es erfordert aber doch mehr Übung, als ich dachte.“ Unterm Strich nimmt er den Rollstuhl als Game-Changer wahr. „Die über Tag eingesparten Schritte gaben mir genug freie Kapazität für schöne Dinge – nette Gespräche oder auch mal einen Bummel über den Markt. Das war bisher einfach nicht möglich. Besonders am Abend habe ich dann gemerkt, wie befreiend es ist, mal ohne extreme Schmerzen einschlafen zu können. Bisher war der Schlaf an Marktwochenenden nämlich schmerzbedingt alles andere als erholsam. Am nächsten Morgen ausgeruht in den Tag zu starten, ist eine völlig neue Erfahrung.“

Inzwischen steht für ihn fest: „Ich will den Rollstuhl haben. Ich werde ihn nicht immer brauchen, aber wenn ich ihn brauche, sorgt er für ein gewaltiges Plus an Freiheit und Lebensqualität. Denn jeder eingesparte Schritt gibt mir mehr Freiheit für andere Aktivitäten, für Wichtiges und für Schönes, was sonst auf der Strecke bleibt.“ Er habe unterschätzt, wie sehr ihm der Verlust von Bewegungsfreiheit und Sozialkontakten zugesetzt habe, sagt er. „Die Isolation durch ME/CFS kam ja schleichend, die Auflösung des Knotens passierte nun plötzlich und beinahe explosiv. Der Rollstuhl löst bei Weitem nicht alle Probleme, aber er reduziert vermeidbaren Energieverbrauch. Dafür nehme ich gern ein paar Umstände in Kauf.“

Das Coronavirus und die Folgen

Die Forschung zu Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue-Syndrom (ME/CFS)konzentriert sich auf die Aufklärung der Krankheitsmechanismen, die Entwicklung von Biomarkern für die Diagnostik und die Suche nach effektiven Therapien. Aktuelle Projekte untersuchen zum Beispiel Autoimmunantworten, die Rolle von Serotonin und Immunmodulation und Gefäßprobleme, um die Ursachen der extremen Erschöpfung und anderer Symptome zu verstehen. Es gibt noch keine zugelassenen Medikamente für die Erkrankung. Laut einer neuen Studie leiden ca. 650.000 Menschen in Deutschland an ME/CFS und zusätzlich 870.000 Patienten an Long Covid. Dabei sind Betroffene, die seit 2020 aufgrund eines anderen Auslösers als Sars-CoV-2 an ME/CFS erkrankt sind, noch nicht einberechnet.