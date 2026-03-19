Am Sonntag ab 17 Uhr
Liveticker zur Landtagswahl im Kreis Mayen-Koblenz
Symbolbild zum Thema Landtagswahlen, Kommunalwahlen usw. in Rheinland-Pfalz
Symbolbild zum Thema Landtagswahlen, Kommunalwahlen usw. in Rheinland-Pfalz
Oliver Boehmer. bluedesign - stock.adobe.com

Verfolgen Sie die entscheidenden Stunden rund um die Landtagswahl im Kreis Mayen-Koblenz am Sonntag in unserem Liveticker. Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen, Stimmen und Stimmungen, Ergebnisse und Reaktionen. Unsere Reporter berichten ab 17 Uhr.

. In unserem Liveticker finden Sie alle relevanten Informationen zur Landtagswahl in Ihrer Region (und darüber hinaus). Über die Filterfunktion im Ticker können Sie festlegen, wenn Sie gezielt nur Meldungen aus Ihrem Landkreis und/oder direkt aus dem Wahlkreis 11 (Andernach), dem Wahlkreis 12 (Mayen) sowie dem Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) erhalten möchten.

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