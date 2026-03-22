Rheinland-Pfalz hat gewählt
Liveticker zur Landtagswahl im Kreis Mayen-Koblenz zum Nachlesen
Ein Blick in die Laacher-See-Halle in Mendig. Im Einsatz waren in der Stadt Mendig 63 Wahlhelfer.
Ein Blick in die Laacher-See-Halle in Mendig. Im Einsatz waren in der Stadt Mendig 63 Wahlhelfer.
Elvira Bell

Alle wichtigen Informationen rund um die Landtagswahl im Kreis Mayen-Koblenz finden Sie in unserem Liveticker. Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen, Stimmen und Stimmungen, Ergebnisse und Reaktionen.

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