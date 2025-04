Mehrere Bauvorhaben bringen den Schienenverkehr in der Region zum Erliegen: Bis zum ersten Aprilwochenende ist die Bahnstrecke zwischen Andernach und Weißenthurm dicht. Im Mai wird dann die linksrheinische Strecke zwischen Koblenz und Köln gesperrt.

Bahnreisende im Großraum Koblenz hatten in den vergangenen Monaten häufig mit Verspätungen und Zugausfällen zu kämpfen. Hintergrund waren oft Ausbaumaßnahmen für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) in Nordrhein-Westfalen, die sich auch auf den Zugverkehr im Nachbarbundesland auswirkten, in anderen Fällen sorgten notwendige Instandsetzungsmaßnahmen, die sich nicht mehr bis zur geplanten Generalsanierung der Strecken aufschieben lassen, für unzuverlässige Zugverbindungen.

In diesem Frühjahr müssen gleich zwei Strecken wegen Baumaßnahmen gesperrt werden. So rollt bereits seit Freitagabend zwischen Andernach und Weißenthurm kein Zug mehr. Die Strecke ist noch bis Sonntag, 6. April, 5 Uhr, voll gesperrt. Diese Sperrung ist im Zuge der Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die L121 in Weißenthurm notwendig, teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Nord mit. Für den unterhalb der Eisenbahnbrücke verlaufenden Straßenverkehr ist die L121 bereits seit einigen Monaten gesperrt, in dieser Woche geht nun auch auf der Brücke nichts mehr.

i Die L121 in Weißenthurm ist im Bereich der Baustelle bereits seit einiger Zeit für den Straßenverkehr gesperrt. Rico Rossival

Das hat weitreichende Folgen für den Zugverkehr: Der RE5 zwischen Wesel und Koblenz beendet seine Fahrt während der Streckensperrung bereits in Andernach. Die RB23 zwischen Limburg und Mayen Ost fällt ebenfalls zwischen Andernach und Koblenz aus, stattdessen sind Ersatzbusse im Einsatz. Dadurch verdoppelt sich die Fahrzeit auf bis zu 38 Minuten pro Strecke.

Auch die Züge der Mittelrheinbahn (RB26) fallen zwischen Weißenthurm und Andernach aus, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Die Ersatzbusse sind bereits ab Koblenz im Einsatz, damit die Fahrgäste weniger Zeit verlieren, heißt es seitens des SPNV Nord. Bei der Mittelrheinbahn kommt es bis zum Wochenende auch auf dem Streckenabschnitt zwischen Koblenz und Mainz teilweise zu Zugausfällen mit Schienenersatzverkehr, da zwischen Mainz und Bingen Gleise erneuert werden.

Arbeiten an elektronischen Stellwerken geplant

Die jetzt bestehende Streckensperrung zwischen Andernach und Weißenthurm ist dabei nur ein kleiner Vorgeschmack auf eine noch weitreichendere Streckensperrung im Mai: Von Freitag, 2. Mai, 21 Uhr, bis Montag, 19. Mai, 5 Uhr, wird die linksrheinische Zugstrecke zwischen Köln und Koblenz in beide Richtungen wegen verschiedener Baumaßnahmen voll gesperrt, informiert der SPNV Nord. In diesem Zeitraum wird unter anderem an den elektronischen Stellwerken auf der linken Rheinseite gearbeitet.

Die Züge des Regionalverkehrs fallen zwischen Koblenz und Köln in dem Zeitraum komplett aus, darunter der RE5, die Mittelrheinbahn und die RB23. „Ein umfangreicher Schienenersatzverkehr, auch mit Expressbussen, wird eingerichtet“, heißt es seitens des SPNV Nord. Außerdem hat die Streckensperrung auch Auswirkungen auf die Züge im Ahrtal und durch die Pellenz: Aus betrieblichen Gründen fahren auch keine Züge der Ahrtalbahn, ebenso wenig die Züge der RB38 und der RB23 durch die Pellenz.

Die Bahn nutzt die Sperrung, um im Andernacher Bahnhof geplante Arbeiten an den Bahnsteigkanten durchzuführen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits, die Restarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Juni abgeschlossen, teilt die DB-Pressestelle mit.

Auswirkungen auch auf die rechte Rheinseite

Auch auf der rechten Rheinschiene werde man die Auswirkungen der linksrheinischen Streckensperrung zu spüren bekommen, informiert der SPNV Nord: Weil sowohl der Fern- als auch der Güterverkehr über die rechte Rheinseite umgeleitet werden müssen, enden die Linien RE8 und RB27 aus Koblenz kommend bereits in Troisdorf, wo die Fahrgäste umsteigen müssen.

Der SPNV-Nord weist darauf hin, dass die rechtsrheinischen Regionalzüge während der Streckensperrung stärker ausgelastet sein werden als gewohnt. Eine Mitnahme von Fahrrädern in den Zügen werde in dieser Zeit nur erschwert möglich sein. Reisende mit Fahrrädern werden um besondere Rücksichtnahme auf Gehbehinderte und Reisende mit Kinderwagen gebeten. Auf der rechten Rheinseite steht dann bereits im kommenden Jahr die Generalsanierung an, für die die Strecke zwischen Koblenz und Troisdorf monatelang gesperrt werden soll.