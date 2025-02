Kleinstes Wahllokal in MYK Lind wählt, wo wird gezählt? 23.02.2025, 18:00 Uhr

i In dem Eifeldorf Lind leben nur 53 Menschen. Davon dürfen 46 bei dieser Bundestagswahl ihre Stimme abgeben. Justin Buchinger

Bei der Bundestagswahl zählt jede Stimme gleich, egal ob sie in Berlin, Mainz oder dem Eifeldorf Lind abgegeben wird. Denn dort, im kleinsten Wahlraum im Kreis Mayen-Koblenz, gibt es nur 46 Wähler.

Immerhin vier Wahlplakate hängen in Lind, dem Ort mit dem kleinsten Wahlraum im Kreis Mayen-Koblenz. Die Wahlwerbung ist an Laternen entlang der B410 angebracht, die den Ort teilt. Von hier führt eine schmale Straße zum Gemeindehaus, in dem sich das Wahllokal befindet.

