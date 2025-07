Das Andernacher Unternehmen W. Müller Lichtplanung und Elektrotechnik ist an seine Kapazitätsgrenzen gekommen. Nun wird in der Lohmannstraße 5 im Industriepark B9 ein neues Firmengebäude gebaut.

Mit dem symbolischen Spatenstich wurde der offizielle Startschuss für den Bau eines neuen Firmengebäudes im Industriepark B9 gegeben. Das Andernacher Unternehmen W. Müller Lichtplanung und Elektrotechnik wird in der Lohmannstraße 5 sein neues Domizil erhalten. Geschäftsführer Michael Müller, seine Frau Julia, Oberbürgermeister Christian Greiner und Architekt Egon Schäfer griffen aus diesem Anlass trotz 35 Grad im Schatten gern zum Spaten.

„Es wird ein modernes, einladend gestaltetes Gebäude entstehen, das Büroräume und Nutzhalle miteinander vereinigt“, so Müller. Der Neubau soll bis September 2026 fertiggestellt sein und Raum für weiteres Wachstum sowie modernste technische Infrastruktur bieten. Christian Greiner drückte seine Zufriedenheit aus, dass ein Unternehmen mit Andernacher DNA sich hier am Standort weiterentwickeln könne. Es sei bekannt, dass es eng werde mit freien Grundstücken in Andernach.

„Wir investieren hier nicht nur in ein Gebäude, sondern in die Zukunft unseres Unternehmens.“

Michael Müller

Auch Michael Müller suchte fast zwei Jahre lang nach einem geeigneten Standort. Das Unternehmen, das aktuell 20 Mitarbeitende beschäftigt, habe sich in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt, stoße aber am bisherigen Standort am Stadtgraben an seine Kapazitätsgrenzen. „Wir investieren hier nicht nur in ein Gebäude, sondern in die Zukunft unseres Unternehmens“, betonte Michael Müller.

Geplant ist ein hochmodernes Firmengebäude mit Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, einer leistungsfähigen Netzwerkstruktur und einem eigenen Back-up-System – alles abgestimmt auf die Anforderungen eines zukunftsorientierten Elektrotechnikbetriebs. Die Planung und Umsetzung des Projekts übernimmt das Architekturbüro Seelbach und Schäfer.

i Die Planung steht. Es wird ein modernes, offenes Gebäude entstehen. Wolfgang Lucke

Mit dem neuen Standort im Industriepark B9 möchte die W. Müller GmbH ein klares Zeichen für Innovation, Nachhaltigkeit und regionale Verbundenheit setzen. Greiner betonte das kollegiale und erfolgreiche Miteinander bei Andernacher Baumaßnahmen. Es gebe Partner, auf die man sich verlassen könne und mit denen man in vernünftiger Weise Ideen und Planungen besprechen und umsetzen könne. Falls sich jemand frage, warum er nach dem offiziellen Spatenstich den Spaten einfach mitnehme, lieferte er die Antwort: „Ich leihe ihn mir nur aus und bringe ihn dann zur Eröffnungsfeier als kleine Erinnerung wieder mit.“

Neben ganzheitlicher Planung und Umsetzung von Elektroinstallationen für Unternehmen, Behörden, Ladengeschäfte, Arztpraxen und Büros bietet die Firma W. Müller zeitgemäße, individuelle Installations- und Telekommunikationslösungen aus einem Guss. Als zertifizierter Elektrotechnik-Meisterbetrieb und anerkannter Ausbildungsbetrieb der HwK Koblenz werden ständig junge Leute zum Beruf des Elektrotechnikers ausgebildet. Dabei habe man die Zukunft im Blick und kenne sich aus in aktuellen Themen, wie Digitalisierung, intelligente Home Automation, Gebäudesicherheit oder energiesparende Lösungen in Privat-, Gewerbe- und Industriegebäuden.