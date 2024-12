Lebendige Krippe in Andernach Leuchtende Augen, funkelnde Lichter und duftendes Stroh Elvira Bell 02.12.2024, 13:00 Uhr

i Die Lebendige Krippe mit den Heiligen drei Königinnen. Elvira Bell

Die von Akteuren der Prinzengarde in Szene gesetzte Lebendige Krippe in Andernach hat sich als eine bekannte Größe weit über Stadt- und Kreisgrenzen hinaus etabliert. Und sie zieht auch nach mehr als 600 Aufführungen noch ein großes Publikum an.

Leuchtende Augen, funkelnde Lichter, duftendes Stroh, ein friedliches Miteinander und eine gemeinsame Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Auch wenn es seit Tagen in der Bäckerjungenstadt überall glitzert und glänzt, so setzt die ohne Dialoge dargestellte biblische Geschichte von der Geburt Jesu in Bethlehem der Vorweihnachtszeit zweifelsohne ein i-Tüpfelchen auf.

