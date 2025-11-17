Die Saison 2025 ist zu Ende Letztes Schiff der Geysir-Expedition legt an 17.11.2025, 11:30 Uhr

i Eine Fähre bringt die Gäste zum Geysir. Foto: picture alliance/dpa-tmn/Karin Willen picture alliance/dpa/dpa-tmn/Karin Willen. picture alliance/dpa/dpa-tmn/Kar

Die Saison 2025 im Andernacher Geysir-Erlebniszenturm ist beendet. Insgesamt besuchten 103.506 Gäste das einzigartige Naturerlebnis am Rhein. Während der Winterpause wird klar Schiff gemacht.

Zum Saisonabschluss lud die Geysir Andernach gGmbH Sponsoren, Partner und Jahreskarteninhaber zu einer gemeinsamen Abschlussfahrt ein. „Hinter uns liegt ein arbeitsreiches, aber sehr erfolgreiches Jahr. Wir freuen uns über die große Resonanz und danken allen, die mit uns gemeinsam dazu beigetragen haben – von unseren Partnern und Sponsoren bis hin zu unserem sehr engagierten Personal“, erklärt Geschäftsführer der Geysir Andernach gGmbH ...







