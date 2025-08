i Paulinus/Sarah Schott

„Irgendwas mit Menschen“ – für Lena Bauer war schon immer klar, dass es beruflich in diese Richtung gehen soll. Daher begann die heute 28-Jährige ein Lehramtsstudium in Spanisch mit Zweitfach katholische Religion. Doch durch unterschiedliche Praktika entschied sie sich für den Beruf der Pastoralreferentin, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums Trier. Die Saarländerin aus Uchtelfangen wird am Samstag, 30. August, gemeinsam mit sechs weiteren Frauen durch den Trierer Weihbischof Robert Brahm als Seelsorgerin im Bistum Trier beauftragt. Bis zum Beginn ihres Mutterschutzes im November wird sie im Pastoralen Raum Maifeld-Untermosel arbeiten – wie in den vergangenen zwei Jahren ihrer Ausbildungszeit.

„Während meines Studiums habe ich Einblicke unter anderem in die Kranken- und Trauerpastoral erhalten. Da habe ich gemerkt, da ist einfach noch mehr, wo ich mich einbringen möchte, wo ich Menschen noch einmal anders als im Lehrerberuf begegnen kann.“ Bauer wechselte ins Vollstudium katholische Theologie und begann den sogenannten Pastoralkurs des Bistums Trier. „Ich habe meine Entscheidung seitdem keinen Tag bereut“, sagt Bauer, die auch nach ihrer insgesamt dreijährigen Zeit der Berufseinführung von der Vielfalt des Berufs beeindruckt ist. „Ich mag die Kombination aus Büroarbeit und Zeiten, die man draußen mit den Menschen unterwegs ist.“

„Ich mag es, mit Kindern über Glauben und Gott zu sprechen, für sie da zu sein oder auch einfach mit ihnen zu spielen.“

Lena Bauer

So habe sie die Möglichkeit, Konzepte zu erstellen und diese dann selbst direkt in der Praxis umzusetzen. Auf ihrem Weg habe sie engagierte Vorgesetzte und Kollegen kennengelernt. „Ich habe viele offene, motivierte Frauen und Männern getroffen, die mich unterstützen und meine Leidenschaft teilen“, betont Bauer, die ihr erstes Ausbildungsjahr im Pastoralen Raum Mayen verbracht hat.

Im Pastoralen Raum Maifeld-Untermosel lag ihr Schwerpunkt in der Kinder- und Familienpastoral. Mit Unterstützung hat sie etwa die Vorbereitung zur Erstkommunion und die Organisation der Waldferienfreizeit verantwortet, bei „der die Leute so positive Erfahrungen mit Kirche machen“. In ihrer Kindheit war sie selbst Messdienerin und hat später Gruppenleitungen übernommen. „Ich mag es, mit Kindern über Glauben und Gott zu sprechen, für sie da zu sein oder auch einfach mit ihnen zu spielen.“ Sie habe noch viele Ideen, die sie mit Familien vor Ort umsetzen möchte und bei denen „Glaube für sie lebendig werden“ solle. Warum nicht mal einen Gottesdienst auf dem Spielplatz anbieten? Das Thema Kinder wird sie privat auch bald beschäftigen: Sie und ihr Mann, die gemeinsam in Daun wohnen, erwarten zum Ende des Jahres ihr erstes Kind.

Offizielle Beauftragung am 30. August in Trier

Lena Bauer wird am Samstag, 30. August, mit drei weiteren Pastoralreferentinnen und drei Gemeindereferentinnen in einem Gottesdienst um 9 Uhr im Trierer Dom von Weihbischof Robert Brahm offiziell beauftragt. Zurzeit arbeiten 238 Gemeindereferenten sowie 185 Pastoralreferenten mit den Menschen in Pfarreien, Pfarreiengemeinschaften und Pastoralen Räumen des Bistums. Sie engagieren sich für Kinder und Jugendliche, helfen Eltern bei der Weitergabe des Glaubens an die junge Generation, teilen sich weitere pastorale Aufgaben mit den Pfarrern und unterstützen ehrenamtliche Mitarbeiter bei ihren verschiedenen Aufgaben.