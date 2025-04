Einen deutlichen Wahlsieg hat Jörg Lempertz (CDU) bei der Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mendig am Sonntag gelandet. Der Amtsinhaber (seit 2002) erreichte 75,9 Prozent der gültigen Stimmen und geht damit in seine vierte Amtszeit. Sein Gegenkandidat Ralf Kraut (SPD) kam auf 24,1 Prozent. „Ich bin beseelt, mein Herz ist ganz weit offen“, sagte Lempertz am Sonntagabend, als er in den VG-Ratssaal trat, wo gut 50 Mitstreiter, Freunde und Mitarbeiter der Verwaltung auf ihn warteten. Ein emotionaler Auftritt folgte – und schöne Gesten gegenüber seinem Herausforderer.

Lange ließ sich Lempertz Zeit, ehe er zu den Wartenden stieß. Zuvor war geflachst worden, dass man versuche, in der VG Mendig im Vergleich mit der VG Maifeld das Rennen gegen die Uhr zu gewinnen: Vor Wochenfrist war man in Polch bei der Bürgermeisterwahl bereits um 18.37 Uhr, also 37 Minuten nach Schließung der Wahllokale, fertig. In Mendig sollte es eine geschlagene Stunde länger dauern.

Exakt um 19.36 Uhr erschien Lempertz mit hochgereckter Faust im Saal – um dann sogleich leisere Töne anzuschlagen. Mit belegter Stimme sprach er vom plötzlichen Tod seiner Mutter vor knapp zwei Wochen. „Ich habe in dieser Zeit die Kraft im Glauben gefunden. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass sie im Himmel an meiner Seite war, dass sie auf uns als Familie aufpasst. Das habe ich gespürt“, sagte Lempertz.

i Der Amtsinhaber reicht seinem Konkurrenten von der SPD die Hand: Beide arbeiten ja auch zusammen, Ralf Kraut (rechts) ist ein Stellvertreter Lempertz' in der Verbandsgemeinde. Rico Rossival

Er sei stolz, sein bestes Ergebnis in einem Duell errungen zu haben. Dies sei aufgrund seiner Trauervakanz nur zu leisten gewesen, weil er ein tolles Wahlkampfteam habe. „Mein Team von der CDU hat mir in einer schwierigen Situation den Wahlkampf abgenommen, ich bekomme jetzt noch eine Gänsehaut“, betonte der 53-Jährige.

Er sei erfüllt mit großer Dankbarkeit – und „total überzeugt, dass die Verbandsgemeinde Mendig in eine gute Zukunft“ gehen werde. Gemeinsam mit den Bürgern habe er es geschafft, den Strukturwandel hinzubekommen. Nach der Krise in der Bau-Steine-Erden-Industrie und dem Abzug der Bundeswehr aus Mendig habe man eine starke Wirtschaftskraft entfalten können, mit neuen Säulen. Das seien mutige Projekte gewesen, Stichwort: Flugplatz Mendig, an dem sich mittlerweile 80 Firmen angesiedelt haben. Und an seine Mitstreiter und Mitarbeiter („mein Team im Rathaus gibt jeden Tag Vollgas, und das mit Leidenschaft“) gewandt, versprach Lempertz: „Ich gebe von Herzen alles für euch.“

„Jörg Lempertz brennt noch immer. Anders als viele, die sich im Laufe der Jahre verschlissen haben.“

Ernst Einig (CDU), früherer CDU-Fraktionschef im Mendiger Stadtrat und ehemaliges Mitglied im Kreistag und VG-Rat.

Den hohen Zuspruch für den langjährigen Amtsinhaber wertete Georg Moesta, CDU-Fraktionschef im Kreistag, „als einen nicht zu übertreffenden Vertrauensbeweis“. Dass Lempertz seine vierte Urwahl souverän bestritten habe, zeige dessen „fachliche Kompetenz und persönliche Integrität“.

Ins gleiche Horn blies Jürgen Reimann. Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Mendiger Stadtrat sagte, im Ergebnis für Lempertz spiegele sich „der Einsatz der vielen Jahre“, das habe der Wähler belohnt. Für Achim Grün war es schlicht „ein sehr schöner Abend“. Der Mendiger Stadtbürgermeister und Chef des CDU-Gemeindeverbandes sagte, er freue sich, weiter mit Lempertz zusammenarbeiten zu dürfen. „Wir bilden ein gutes Team, und wir harmonieren sehr gut.“

Wahlleiter Joachim Plitzko freute sich indes über die gute Wahlbeteiligung: 48,7 Prozent gaben ihre Stimme ab. Sein bestes Ergebnis erzielte Lempertz in Rieden, wo er auf 78,3 Prozent kam. Ralf Kraut schnitt am besten in Thür ab: 26,6 Prozent.

i Lempertz mit seinem Vater Heinz. Der Rückhalt durch die Familie sei für ihn "ein Fels", sagte Jörg Lempertz. Rico Rossival

Im Moment des Sieges reichte Lempertz seinem Konkurrenten Ralf Kraut (59) die Hand. „Wir verstehen uns gut, und wir haben die Sachpolitik im Blick.“ Erfreulich sei gewesen, dass es keinen Wahlkampf „unter der Gürtellinie“ gegeben habe.

Das gute Zusammenspiel der Kandidaten in der demokratischen Mitte zeige, so Lempertz, dass „es keine Extreme brauche, um gute Politik zu machen“. Und Ralf Kraut erwiderte: „Lieber Jörg, du hast es wohlverdient.“ Man habe sich im Wahlkampf nicht geschont. Letztlich habe der Bürger so entschieden. Man habe sich vor der Wahl versprochen, gemeinsam ein Bier trinken zu geben. „Das machen wir und ja, es wird mehr als eins werden.“