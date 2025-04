Jörg Lempertz hat zum vierten Mal eine Urwahl gewonnen, sitzt in „seiner“ Verbandsgemeinde sicher im Sattel. Unser Autor erklärt: Was macht sein politisches Talent aus, dass schon früh zum Vorschein kam?

Jörg Lempertz ist ein Mann der Superlative. Mit 28 Jahren siegte er gegen den damaligen Amtsinhaber, eroberte als jüngster hauptamtlicher Bürgermeister den Chefsessel, jetzt hat er zum vierten Mal eine Urwahl gewonnen. Das macht ihm so schnell keiner nach. Was macht den Christdemokraten beim Wahlvolk so beliebt? Ausgerechnet ein Sozialdemokrat prägte den Leitspruch „nah bei de Leut‘“: Kurt Beck. Aber diese Qualität trifft auch auf Jörg Lempertz zu. Er ist ein guter Zuhörer, versucht Dinge geduldig zu erklären, selbst wenn sie heftig umstritten sind, hat ein Herz für die Feuerwehr.

Er trifft meist den richtigen Ton

Auch wenn seine Wortwahl manchmal ins Pathetische abschweift: Er trifft meistens den richtigen Ton. Er lässt im Umgang mit dem anderen politischen Lager spüren: Wir sitzen in der VG Mendig alle in einem Boot. Die Verbandsgemeinde ist mit 13.700 Einwohnern in fünf Gemeinden recht klein und damit im Visier, sofern es nochmal eine Kommunalreform geben sollte. Andererseits hat sie einiges vorzuweisen: Ein mustergültiges Konversionsprojekt ist seit 2008 die Umgestaltung des Flugplatzes Mendig – dort arbeiten heute 80 Firmen, mit wachsender Tendenz. Die günstige Lage an der A61 sorgt dafür, dass in den Gewerbegebieten weitere Unternehmen ansässig werden. Jüngstes Beispiel ist die Zentrale der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel. Auch in puncto Freizeitangebot hat sich die VG gemausert.

Für junge Familien, die sesshaft werden möchten, ist die VG dank guter Infrastruktur und Baugebieten ein erstrebenswertes Ziel. Und an dieser Stelle kommen die Sozialdemokraten ins Spiel. Sie haben die wesentlichen Marksteine in der VG mit entwickelt, haben sich ebenfalls als Tempomacher betätigt. Und bei allem Konkurrenzdenken: Die meisten Abstimmungen, die wegweisend waren, fielen einstimmig aus. Ein gutes Einvernehmen also. Herausforderer Ralf Kraut sucht auch die Nähe zum CDU-Bürgermeister. Anders ist es nicht zu verstehen, dass er vor einem Jahr Beigeordneter werden wollte – als ein Stellvertreter von Lempertz.