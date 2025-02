Vierte Amtszeit? Lempertz einstimmig von CDU nominiert 06.02.2025, 10:00 Uhr

i Zu 100 Prozent stehen die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes hinter Jörg Lempertz. Michael Schneider

Seit 23 Jahren führt Jörg Lempertz als Bürgermeister die Verbandsgemeinde Mendig. Die CDU-Mitglieder in der VG sind geschlossen dafür, dass dies so weitergeht.

Mit einem klaren und eindeutigen Votum haben die CDU-Mitglieder in der Verbandsgemeinde Mendig den Amtsinhaber Jörg Lempertz als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 6. April nominiert. Die Christdemokraten votierten mit 100 Prozent für Lempertz, der seit vielen Jahren an der Spitze der Verbandsgemeindeverwaltung steht, wie die Partei in einer Pressemitteilung schreibt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen