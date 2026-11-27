Meinung Leider das Thema verfehlt! Thomas Brost 27.11.2026, 12:19 Uhr

i Thomas Brost Jens Weber. MRV

Wie weit darf KI genutzt werden, damit Anträge formuliert werden? Sind lange, KI-erzeugte Anträge zwingend von der Mayener Verwaltung zu beantworten? Die KI-Politik der FWM ist anderen Fraktionen ein Dorn im Auge, meint unser Reporter Thomas Brost.

Jetzt funkt die KI auch noch in die Ratsarbeit rein – konkret in die des Mayener Stadtrats und weiterer Gremien. In Sekundenbruchteilen formuliert die Maschine Anträge mit Dutzenden von Zeilen und Hunderten von Zeichen, druck- und lesefertig. Die Freien Wähler machen sich die Vereinfachung von Arbeit zunutze.







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