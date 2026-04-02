Gastronomie im Alten Bahnhof „Leev Marie“ in Polch zieht Bilanz der ersten Tage Peter Meuer 02.04.2026, 14:54 Uhr

i Das "Leev Marie" ist im Alten Bahnhof in Polch untergebracht. Rico Rossival

Das „Leev Marie“ in Polch hat eröffnet, die ersten Tage liefen aus Sicht des Betreibers Mark Junglas sehr gut. Er zieht eine Bilanz der Eröffnungsfete – und wünscht sich, dass es weiter so gut läuft.

Das „Leev Marie“ hat am Samstag im Alten Bahnhof in Polch eröffnet. Betreiber Mark Junglas hat nun auf Nachfrage unserer Redaktion eine Bilanz der Eröffnungsfete des Gastronomiebetriebes gezogen. Die genaue Anzahl der Besucherinnen und Besucher kann er nicht beziffern, schätzt aber: „Etwa 1000 Menschen werden schon am Eröffnungstag hier gewesen sein.







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