Bundespräsident in Andernach Leere Kassen sind Thema im Steinmeier-Gespräch 24.10.2025, 14:00 Uhr

i Steinmeier kam und hörte zu. Neben den Bürgern in der Andernacher Innenstadt erlebten auch die Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien den Bundespräsidenten als interessierten Gesprächspartner. Alexej Zepik

Unter den zahlreichen Gesprächen, die Frank-Walter Steinmeier in Andernach führte, war auch eines mit den Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien. So erlebten die Kommunalpolitiker das Treffen, und diese Themen sprachen sie an.

Vor wenigen Tagen hat die Stadt Andernach in den sozialen Netzwerken ein kurzes Video veröffentlicht, das in rascher Schnittfolge Szenen des Besuchs von Frank-Walter Steinmeier zeigt. Darin ist ein freundlich interessierter Bundespräsident zu sehen, der bei allen Stationen seines dreitägigen Besuchs begeistert empfangen wurde.







