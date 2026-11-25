Richtfest in Andernach Lebende Krippe steht in den Startlöchern Jan-Oliver Nickel 25.11.2026, 14:00 Uhr

i Ralf Joa zeigt auf das Foto, das ihn im Jahr 2009 mit einem frisch geborenen Kalb und dessen Mutter zeigt Jan-Oliver Nickel

Am Freitag verschönert das Krippenspiel in der Lebenden Krippe in Andernach den Besuchern zum 693. Mal die Vorweihnachtszeit. Vor der Premiere verrichteten die Krippenbauer der Prinzengarde ihr Werk. Beim Richtfest gab es auch Neues zu entdecken.

Im Herzen des Andernacher Weihnachtsdorfes leuchtet schon der Weihnachtsstern, und die mit Stroh ausgelegte Krippe wartet nur auf das Eintreffen der drei Könige. Wie auf einer Holztafel abzulesen ist, werden sich die Mitglieder der örtlichen Prinzengarde am Freitag zum 693.







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