Am Freitag verschönert das Krippenspiel in der Lebenden Krippe in Andernach den Besuchern zum 693. Mal die Vorweihnachtszeit. Vor der Premiere verrichteten die Krippenbauer der Prinzengarde ihr Werk. Beim Richtfest gab es auch Neues zu entdecken.
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Im Herzen des Andernacher Weihnachtsdorfes leuchtet schon der Weihnachtsstern, und die mit Stroh ausgelegte Krippe wartet nur auf das Eintreffen der drei Könige. Wie auf einer Holztafel abzulesen ist, werden sich die Mitglieder der örtlichen Prinzengarde am Freitag zum 693.