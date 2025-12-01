33. Spieljahr in Andernach Lebende Krippe berührt die Zuschauer Elvira Bell 01.12.2025, 14:00 Uhr

i Die Heilige Familie mit Maria (Sandra Schwindenhammer) und Josef (Ralf Roches) empfängt die drei Weisen aus dem Morgenland. Ralf Roches ist seit 33 Jahren in der Rolle des Josef zu sehen. Elvira Bell

Die Lebende Krippe in Andernach hat auch im 33. Spieljahr nichts von ihrer Faszination verloren. Am ersten Adventswochenende führten Mitglieder der Prinzengarde wieder die Geschichte von Christi Geburt auf. So erlebten Besucher das Schauspiel.

Vor mehr als 800 Jahren feierte der heilige Franziskus von Assisi in einem kleinen italienischen Ort zum ersten Mal in der Geschichte des Christentums das Weihnachtsfest mit einer lebenden Krippe. Er war überzeugt, dass die Geburt des Gotteskindes anschaulich und berührend mit echten Menschen und Tiere darzustellen, ein Ereignis werden würde, das Menschen weltweit berührt.







