Verkehrssicherheit in Alzheim LBM: Kein grünes Licht für Ampel und Zebrastreifen Thomas Brost 12.11.2026, 17:00 Uhr

i Die Bushaltestellen werden im Mai 2027 barrierefrei in Alzheim ausgebaut. Ortsbeirat und viele Bürger hoffen, dass dann eine Querungshilfe mit angelegt wird. Rico Rossival

Seit vier Jahren kämpft der Ortsbeirat des Mayener Stadtteils Alzheim darum, dass auf der Hauptverkehrsstraße zwei Zebrastreifen angelegt werden. Der LBM stellt sich quer – alle Mittel scheinen ausgeschöpft zu sein.

Für die einen ist es eine Hängepartie, für andere eine unendliche Geschichte: Seit Jahren ringen der Ortsbeirat von Alzheim und auch der Stadtrat darum, dass an den beiden Haltestellen des Mayener Stadtteils ein Zebrastreifen angelegt wird. Ein Hin und Her zwischen Behörden folgte, zwischendurch mit etwas Hoffnungsschimmer, jetzt aber ohne Licht am Ende des Tunnels.







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