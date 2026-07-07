Finanzbuchhalterin aus Polch
Laura Pauly schreibt Kinderroman trotz Legasthenie
Laura Pauly aus Polch hält ihren Roman "Das Geheimnis um den Vierkanthof" in den Händen.
Laura Pauly aus Polch hält ihren Roman "Das Geheimnis um den Vierkanthof" in den Händen.
Elvira Bell

In „Das Geheimnis um den Vierkanthof“ kommen die Zwillinge Luna und Paul einem spannenden Familiengeheimnis auf die Spur. Nicht weniger spannend ist die Geschichte von Autorin Laura Pauly. Sie hat das Buch geschrieben, obwohl sie Legasthenikerin ist.

Lesezeit 2 Minuten
Legasthenie hat nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun, vielmehr schlagen Wörter, Buchstaben und Satzzeichen im Kopf der Betroffenen Kapriolen. Es gibt berühmte Legastheniker, die Bestseller geschrieben haben: Krimiautorin Agatha Christie, der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway, Autor und Schriftsteller Jules Verne oder auch der dänische Schriftsteller Hans Christian Anderson.
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