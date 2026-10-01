Wegen der gesperrten Stadthalle zog das Lahnsteiner Bluesfestival nach Andernach um. Musikalisch überzeugte die aktuelle Auflage auch dort. Doch bei allem Dank an die Gastgeber ist der Wunsch klar: 2027 soll der Blues zurück nach Lahnstein.
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Moderator Arnim Töpel pflegt das Lahnsteiner Bluesfestival stets mit einem Sprechgesang zu eröffnen. Das tat er auch bei der 46. Auflage, und diesmal lag die Thematik auf der Hand, die es in Reimform zu packen galt. Gewohnt fein im Wortwitz zog sich der durch die Schließung der Stadthalle Lahnstein erzwungene Umzug in die Mittelrheinhalle nach Andernach als roter Faden durch Töpels Verse.