Verlegt nach Andernach Last Exit Blues: Kehrt Festival nach Lahnstein zurück? Thomas Torkler 01.10.2026, 12:00 Uhr

i Das Salz in der Suppe von Torbjørn Risagers (vorn rechts) Band The Black Tornado sind die beiden Bläser Peter Kehl (Trompete) und Kasper Wagner (Saxofon). Zusammen mit Keyboarder Emil Balsgaard (rechts im Hintergrund) sorgten sie für einen fetten Gesamtsound. Foto: Thomas Torkler Thomas Torkler

Wegen der gesperrten Stadthalle zog das Lahnsteiner Bluesfestival nach Andernach um. Musikalisch überzeugte die aktuelle Auflage auch dort. Doch bei allem Dank an die Gastgeber ist der Wunsch klar: 2027 soll der Blues zurück nach Lahnstein.

Moderator Arnim Töpel pflegt das Lahnsteiner Bluesfestival stets mit einem Sprechgesang zu eröffnen. Das tat er auch bei der 46. Auflage, und diesmal lag die Thematik auf der Hand, die es in Reimform zu packen galt. Gewohnt fein im Wortwitz zog sich der durch die Schließung der Stadthalle Lahnstein erzwungene Umzug in die Mittelrheinhalle nach Andernach als roter Faden durch Töpels Verse.







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