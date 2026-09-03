Kreis MYK fördert Begrünung Lasst es auf den Dächern sprießen! Thomas Brost 03.09.2026, 16:00 Uhr

i Die Dächer auf den Garagen der Mayener Stadtverwaltung sind bereits begrünt. Jetzt liefert ein Dachkataster Informationen, inwieweit das eigene Gebäude begrünt werden kann. Janine Pitzen / Stadt Mayen

Städte und Dörfer sollen grüner werden – auch um der Extremhitze etwas entgegenzusetzen. Neu ist jetzt eine Internetseite, die Auskunft darüber liefert, ob es sich lohnt, ein Dach zu begrünen. Der Kreis Mayen-Koblenz fördert entsprechende Maßnahmen.

Mit Spannung hat man nicht nur im MYK-Kreishaus auf diesen Start gewartet: Nach dem Solardachkataster hat das Land Rheinland-Pfalz im Sommer auch eine Internetseite gestartet, mit der man selbst überprüfen kann, ob sich das Dach eines Gebäudes für eine Begrünung eignet.







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