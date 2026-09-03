Kreis MYK fördert Begrünung
Lasst es auf den Dächern sprießen!
Die Dächer auf den Garagen der Mayener Stadtverwaltung sind bereits begrünt. Jetzt liefert ein Dachkataster Informationen, inwie
Die Dächer auf den Garagen der Mayener Stadtverwaltung sind bereits begrünt. Jetzt liefert ein Dachkataster Informationen, inwieweit das eigene Gebäude begrünt werden kann.
Janine Pitzen / Stadt Mayen

Städte und Dörfer sollen grüner werden – auch um der Extremhitze etwas entgegenzusetzen. Neu ist jetzt eine Internetseite, die Auskunft darüber liefert, ob es sich lohnt, ein Dach zu begrünen. Der Kreis Mayen-Koblenz fördert entsprechende Maßnahmen.

Lesezeit 2 Minuten
Mit Spannung hat man nicht nur im MYK-Kreishaus auf diesen Start gewartet: Nach dem Solardachkataster hat das Land Rheinland-Pfalz im Sommer auch eine Internetseite gestartet, mit der man selbst überprüfen kann, ob sich das Dach eines Gebäudes für eine Begrünung eignet.
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