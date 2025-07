Gut 40.000 Muslime werden Ende August auf dem Flugplatz Mendig zu einem dreitägigen Gebet erwartet. Zum zweiten Mal: Schon im Vorjahr haben sich Gläubige in die Osteifel aufgemacht. Gibt es in Anbetracht der Massen auch Effekte für die Stadt Mendig?

Muslime fühlen sich offenbar in Mendig wohl – nach der Auftaktveranstaltung für ein Gebet von Muslimen in Deutschland mit mehreren Zehntausend Teilnehmern im Vorjahr wollen die Veranstalter wieder auf den Mendiger Flugplatz. Unter dem Namen „Jalsa Salana“ erwartet die deutsche Ahmadiyya-Gemeinschaft dort vom 29. bis 31. August gut 40.000 Gläubige. Welchen Effekt erwartet sich die Stadt Mendig und deren Einzelhändler von den Gästen?

Welche Schwachstellen sind gegenüber der Premiere ausgemerzt worden? „Im vorigen Jahr war zeitweise absoluter Stillstand“, sagt Mendigs Stadtbürgermeister Achim Grün (CDU) mit Blick auf den Straßenverkehr. Die Stadt habe jetzt im Vorfeld auf ein vernünftiges Verkehrskonzept gedrängt. Dem seien Veranstalter und die Verkehrsbehörde nachgekommen (unsere Zeitung berichtete). Das heißt: Großräumig werde der Fahrzeugverkehr betrachtet und Maßnahmen eingeleitet. So sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Mayen, dass die Bundesstraße 256 zwischen Kruft und dem Flugplatz Mendig „die Achse für den Hauptverkehr“ werde. Der Verkehr werde so gelenkt, dass die Teilnehmer der Jalsa Salana die Ausfahrt der Autobahn 61 bei Kruft nehmen und von dort der Beschilderung folgen sollen. Gleichzeitig werde die Anschlussstelle Mendig für die Teilnehmer gesperrt, ebenso die Ortseinfahrt von Mendig, erläuterte die Polizei.

Unter Umständen komme ein zeitweises Einbahnstraßensystem im Umfeld des Veranstaltungsortes zum Tragen. Dies soll eine bessere Durchlässigkeit gewährleisten. „Die Schwachstellen sind von der Polizei erkannt worden, ein neues Konzept kommt Gott sei Dank“, kommentiert dies Stadtchef Grün. Federführend ist die Kreisverwaltung, denn sie kommt ab einer Größe von mehr 15.000 Teilnehmern als Veranstaltungsverantwortliche zum Zug.

„Die Besucher sind auf das Gelände fokussiert und besuchen nur in sehr geringer Anzahl die Innenstadt.“

Eva Geisen-Schlich, Stellvertretende Vorsitzende der Werbegemeinschaft VG Mendig, erwartet wenig Zulauf durch die Großveranstaltung.

Werden auch Auswirkungen auf den Mendiger Einzelhandel erwartet? Was eine zusätzliche Wertschöpfung betrifft, ist Achim Grün vorsichtig. „Die Muslime haben eine Zeltstadt mit vielen Einrichtungen, es ist schwierig einzuschätzen, wie viele tatsächlich in die Stadt kommen.“ Er habe wohl gehört, dass im Jahr 2024 der Netto-Markt in der Nähe zum Veranstaltungsgelände sehr stark frequentiert gewesen sei.

Deutlicher wird da Eva Geisen-Schlich, Stellvertretende Vorsitzende der Werbegemeinschaft VG Mendig. „Es wurden keine Effekte wahrgenommen“, sagt sie. Allerdings habe sie keine Rückmeldung von den nahe am Gelände ansässigen Lebensmitteleinzelhändlern und Discountern erhalten. So könne sie nicht in deren Namen sprechen. Die Verkehrslage sei nicht gut gewesen. „Wobei man doch eigentlich davon hätte ausgehen können, dass sie aus den Jahren, in denen Rock am Ring in Mendig stattgefunden hat, hätten lernen können.“

Man hoffe, dass die ankündigten Verbesserungen „auch spürbar sein werden“. Die Werbegemeinschaft verspreche sich keinen wirtschaftlich spürbaren Effekt von dem Großtreffen. „Es ist eine für sich autarke Veranstaltung. Die Besucher sind auf das Gelände fokussiert und besuchen nur in sehr geringer Anzahl die Innenstadt.“

Informationen zum Muslim-Gebet an drei Tagen unter www.jalsasalana.de