Wedding King Awards Langenfelder begeistert mit Stimme, Herz und Hingabe Martin Ingenhoven 11.11.2025, 06:30 Uhr

i Am Ende stand die verdiente Belohnung: Eine Finalteilnahme und ein zweiter Platz in der Kategorie Gesang. Luis Ruesing/Capture Life Photo & Film via Wedding King Awards. Capture Life Photo & Film via Wedding King Awards

Nach seinem Erfolg bei den Wedding King Awards erzählt David Hück, wie er seine Leidenschaft zum Beruf machte – und warum Musik für ihn mehr ist als Klang. Wir haben ihn, wie sollte es anders sein, im Café beim Mayener Standesamt getroffen.

Wenn David Hück, der hochgewachsenen Mann mit den platinblonden Haaren, singt, dann scheint die Welt für einen Moment stillzustehen. Seine Stimme ist warm, klar und voller Gefühl – sie erzählt Geschichten von Liebe, Hoffnung und dem Mut, Träume wahr werden zu lassen.







Artikel teilen

Artikel teilen