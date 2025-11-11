Wedding King Awards
Langenfelder begeistert mit Stimme, Herz und Hingabe
Am Ende stand die verdiente Belohnung: Eine Finalteilnahme und ein zweiter Platz in der Kategorie Gesang.
Nach seinem Erfolg bei den Wedding King Awards erzählt David Hück, wie er seine Leidenschaft zum Beruf machte – und warum Musik für ihn mehr ist als Klang. Wir haben ihn, wie sollte es anders sein, im Café beim Mayener Standesamt getroffen.

Wenn David Hück, der hochgewachsenen Mann mit den platinblonden Haaren, singt, dann scheint die Welt für einen Moment stillzustehen. Seine Stimme ist warm, klar und voller Gefühl – sie erzählt Geschichten von Liebe, Hoffnung und dem Mut, Träume wahr werden zu lassen.

