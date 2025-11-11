Langenfelder begeistert mit Stimme, Herz und Hingabe

Nach seinem Erfolg bei den Wedding King Awards erzählt David Hück, wie er seine Leidenschaft zum Beruf machte – und warum Musik für ihn mehr ist als Klang. Wir haben ihn, wie sollte es anders sein, im Café beim Mayener Standesamt getroffen.
Lesezeit 4 Minuten
Wenn David Hück, der hochgewachsenen Mann mit den platinblonden Haaren, singt, dann scheint die Welt für einen Moment stillzustehen. Seine Stimme ist warm, klar und voller Gefühl – sie erzählt Geschichten von Liebe, Hoffnung und dem Mut, Träume wahr werden zu lassen.