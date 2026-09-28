Sozialdemokraten im Kreis MYK Landrat Boos: Kommt ein SPD-Austritt für ihn infrage? Peter Meuer 28.09.2026, 07:00 Uhr

i Marko Boos ist Landrat des Kreises Mayen-Koblenz – und SPD-Mitglied. Birgit Pielen

Erneut hat der Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, Marko Boos, „seine“ SPD in deutlichen Worten kritisiert. Unsere Redaktion hat nachgefragt: Kommt ein Austritt für ihn infrage? Und wo verlaufen seine roten Linien?

In den vergangenen Tagen hat der Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, Marko Boos, immer wieder die SPD in deutlichen Worten kritisiert – obgleich er selbst Sozialdemokrat ist. Die Fragen drängen sich auf: Denkt Boos über einen Austritt nach? Wie sehr fremdelt er mittlerweile mit der Partei, mit der er gemeinsam vor gut zwei Jahren die jahrzehntelange CDU-Vorherrschaft im Kreishaus beendete?







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