Das erinnert an die Zustände im Januar 2022: Busse, die im Schülertransport in der Pellenz und im Maifeld eingesetzt werden, sind zum Schuljahresstart ausgefallen. MYK-Landrat Boos macht dem Verkehrsunternehmen Transdev harte Vorwürfe.

Sauer ist Landrat Marko Boos (SPD) auf die Tochter des Verkehrsunternehmens Transdev. In einer für einen Kreischef ungewohnten Schärfe kritisiert Boos Transdev mit den Worten: „Was Transdev sich seit dem Schuljahresbeginn im Maifeld und der Pellenz geleistet hat, ist eine absolute Katastrophe.“ Boos wirft dem Unternehmen Versagen beim Transport von Schüler zu den Schulen und zurück vor.

1Was bringt den Landrat auf die Palme? Drei von fünf Linienbündeln besorgt seit Dezember 2021 die Transdev-Tochter Verkehrsbetriebe Mittelrhein (VMR), und zwar in der Vordereifel, der Pellenz und im Maifeld. Seit Schuljahresbeginn fallen im Maifeld und der Pellenz „reihenweise Busse aus, kommen verspätet oder verfahren sich“, sagt Boos. Dort sei die Situation eskaliert, mit dramatischen Folgen: Schüler erreichen den Unterricht nicht oder stehen nach Schulschluss ohne sichere Heimfahrt da. Jüngstes Beispiel: Eine zehn Jahre alte Schülerin wurde von einem Busfahrer aus dem Bus geworfen, weil dieser voll war. Sie blieb zurück, beschwerte sich die Mutter beim Kreis.

Landrat Boos erläutert, dass seine Verwaltung vor den Sommerferien „klar und deutlich“ das Verkehrsunternehmen darauf hingewiesen habe, dass es zum Schuljahresbeginn am 18. August „den Schülerverkehr ordentlich regeln“ soll. Boos ergänzt: „Wir haben das Unternehmen nochmals zur Mitte der Ferien aufmerksam gemacht.“ Seine Geduld sei jetzt aufgebraucht. „Die Situation ist für Eltern, die ihre Kinder in die Verantwortung des ÖPNV geben müssen, absolut untragbar“, sagt er, der den Frust und die Enttäuschung der Familien nachvollziehen kann. „Ich bin maßlos enttäuscht, dass Transdev es wiederholt nicht schafft, die elementare Aufgabe einer funktionierenden Schülerbeförderung sicherzustellen. Die Verantwortung dafür liegt ausschließlich beim Verkehrsunternehmen, das seine vertraglichen Pflichten wiederholt eklatant verletzt.“

Die Kreisverwaltung sieht in den wiederkehrenden Ausfällen einen schwerwiegenden Vertragsbruch und prüft rechtliche Schritte gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM). „Wir werden alle rechtlichen Schritte mit Nachdruck prüfen – bis hin zu drastischen Konsequenzen für den Betreiber.“

Landrat Marko Boos kann den Frust von Eltern und Schülern gut verstehen.

2 Wie reagiert die Transdev-Tochter auf die Vorwürfe? Die VMR negieren die Busausfälle am ersten Tag nicht, insgesamt sei es zu 86 Fahrtausfällen gekommen. Aufgrund höherer Gewalt – Hintergrund war laut Transdev ein Großbrand auf dem Nachbargelände eines Hauptstandortes für das Linienbündel Pellenz in Plaidt – seien die Busse ausgefallen, denn, so Transdev weiter, der Brand habe zu einer Straßensperrung geführt, „sodass jegliche Ein- und Ausfahrt der Busse in der Zeit von 11.30 bis 18 Uhr nicht mehr möglich war“. Dies habe „außerhalb unseres Einflussbereiches“ gelegen, schreibt die Pressestelle des Unternehmens. „Wir haben diese Information umgehend an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, den Verkehrsverbund Rhein-Mosel und an alle betroffenen Schulen kommuniziert“, beteuert das Unternehmen.

Zudem habe der Landkreis zusätzliche Fahrten beantragt. Diese Zubestellungen zum Start des neuen Schuljahres hätten, so die VMR, „auf unserer Seite eine Mehrleistung von neun Fahrzeugen und 13 Fahrpersonalen erfordert.“ Um dies sicherzustellen, hätten zusätzliche Fahrzeuge aus dem gesamten Bundesgebiet angemietet sowie Leihpersonale akquiriert und eingearbeitet werden müssen. „Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um zum Schulstart eine stabile, verlässliche Verkehrsleistung auf die Straße bringen zu können“, heißt es. Im Übrigen sei die Faktenlage eine grundsätzlich andere als von der Kreisverwaltung dargestellt. Das Verkehrsunternehmen habe seit Schulstart 99,32 Prozent alle Fahrleistungen „regulär erbracht“.

3 Wie bewertet der Landkreis die Stellungnahme und wie läuft die Kommunikation mit Transdev generell? Dass mehr als 99 Prozent aller vertraglich vereinbarten Fahrtkilometer erbracht wurden, bezweifelt im Kreishaus keiner. Aber: Die Zahl beziehe sich auf den kompletten Busverkehr, von dem der Schülertransport nur ein kleiner Teil sei. „Wenn aber acht Busse im Maifeld ausfallen, dann werden bis zu 400 Kinder nicht zur Schule kommen“, rechnet Kreissprecher Damian Morcinek vor.

Im Allgemeinen verursache das Verkehrsunternehmen seit seinem Amtsantritt im Januar jede Woche Kopfzerbrechen, betont Landrat Boos im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es kommen jede Woche Beschwerden ins Haus, da geht es um Ausfälle, um Fahrer, die Passagiere, ohne zu kassieren, durchwinken und um Kinder und Jugendliche, die einfach stehen gelassen werden.“

i Unvergessen sind die Bilder vom Beginn der Zusammenarbeit mit den VMR (Transdev) und dem Landkreis MYK: Ein Bus ist im Wald zwischen Reudelsterz und Monreal gestrandet. Andrea Seifert

Im März habe er dem Unternehmen einen längeren Brief geschrieben – eine Antwort blieb acht Wochen lang aus. „Die Kommunikation hat bisher überhaupt nicht funktioniert“, so Boos. Dabei ist der Landkreis der Aufgabenträger für den Busverkehr. Anmaßend findet der Verwaltungschef, wie sich ein leitender Angestellter von Transdev zuletzt verhalten habe. Dieser habe die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Georg Moesta (CDU) und Maximilian Mumm (SPD), angeschrieben und ihnen ein Konzept für weitere Linieneinsparungen unterbreitet. Damit könnten angeblich elf Busse wegfallen. Selbstverständlich dürfe er Vorschläge vorbringen, aber „als Auftraggeber und Vertragspartner hätten wir erwartet, dass man zunächst uns in der Sache kontaktiert.“

Für Boos ist die Vorgehensweise ein Unding. „Wir sind als Aufgabenträger dabei übergangen worden. Das muss zuvor mit unserer Fachabteilung besprochen werden.“ Stattdessen seien von Transdev untaugliche Vorschläge gemacht worden. So habe man vorgeschlagen, Linien zu streichen, die zu 100 Prozent vom Land bezahlt werden. Ferner habe das Streichkonzert Linien tangiert, die in Kooperation mit den Nachbarkreisen Ahrweiler und Cochem-Zell betrieben werden. Und schließlich enthalte das Papier Linien, die bereits nach der ersten Evaluierung im vorigen Jahr eingekürzt wurden. Für den Landrat ist das Thema ÖPNV „seit acht Monaten ein stetiger Kampf mit der Transdev“. Am Freitagnachmittag trafen sich beide Seiten zu einem Gespräch im Kreishaus.