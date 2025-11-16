Zukunft des GKM Landrat Boos: „Ende der Fahnenstange ist erreicht“ Thomas Brost

Peter Meuer 16.11.2025, 11:29 Uhr

i Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, hier der Kemperhof in Koblenz, soll stabil aufgestellt werden. Kevin Rühle

Heftig wird um die Zukunft des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) gerungen. Nun befasst sich der Kreistag MYK mit dem neuen Kurs. Im Vorfeld weisen Landrat Marko Boos und der Koblenzer OB David Langner Kritik aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zurück.

Hinter den Kulissen wird heftig gerungen um den Kurs, den das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) einschlagen soll. Das Ziel: raus aus den Miesen, rein in eine wirtschaftlich stabile Zukunft für das Haus, das 4400 Mitarbeiter an fünf Standorten beschäftigt.







