Neue Förderung möglich Landkreis MYK: Mehr Tempo beim Klima machen Thomas Brost 23.04.2026, 17:00 Uhr

i Ein Konzept, dem Klimawandel zu begegnen, ist das Pflanzen von Bäumen – wie hier ein Roter Weinbergpfirsich an der Mosel. Thomas Brost

Klima ist ein großes Thema im Landkreis Mayen-Koblenz. Zum einen sollen Bürger ermuntert werden, mehr für Klimaschutz und Artenvielfalt zu machen, zum anderen will der Kreis mitsamt acht kreisangehörigen Kommunen dem Klimawandel effektiver begegnen.

Dächer bewachsen lassen, Fassaden begrünen, Flächen entsiegeln, um Blühpflanzen zu setzen – das riecht alles nach „Tropfen auf den heißen Stein“, doch in Summe bringt die Aktion „Mehr als nur Grün“ im Landkreis Mayen-Koblenz für Klima und Artenschutz einiges, wie auch die Kreisgremien immer wieder festgestellt haben.







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