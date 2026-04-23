Klima ist ein großes Thema im Landkreis Mayen-Koblenz. Zum einen sollen Bürger ermuntert werden, mehr für Klimaschutz und Artenvielfalt zu machen, zum anderen will der Kreis mitsamt acht kreisangehörigen Kommunen dem Klimawandel effektiver begegnen.
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Dächer bewachsen lassen, Fassaden begrünen, Flächen entsiegeln, um Blühpflanzen zu setzen – das riecht alles nach „Tropfen auf den heißen Stein“, doch in Summe bringt die Aktion „Mehr als nur Grün“ im Landkreis Mayen-Koblenz für Klima und Artenschutz einiges, wie auch die Kreisgremien immer wieder festgestellt haben.