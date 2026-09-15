Staatssekretär besucht Plaidt Land will noch 2026 mit Bund über B256-Ausbau sprechen Martina Koch 15.09.2026, 14:00 Uhr

i Gerade vor der Ampel in Plaidt staut sich häufig der Verkehr. Ein vierspuriger Ausbau der B256 soll perspektivisch für Abhilfe sorgen. Rico Rossival

Die Planungen für einen vierspurigen Ausbau der B256 bei Plaidt ziehen sich bereits über viele Jahre hin. Jetzt gab es bei einem Ortstermin einen kleinen Lichtblick für alle, die von der angespannten Verkehrslage genervt sind.

Die angespannte Verkehrslage auf der B256 zwischen Andernach und Plaidt, wo sich zu Stoßzeiten lange Staus bilden, beschäftigt die CDU-Landtagsabgeordnete Anette Moesta schon länger. Ein vierspuriger Ausbau soll perspektivisch dafür sorgen, dass der Verkehr auf dem Streckenabschnitt wieder fließt.







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