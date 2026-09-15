Die Planungen für einen vierspurigen Ausbau der B256 bei Plaidt ziehen sich bereits über viele Jahre hin. Jetzt gab es bei einem Ortstermin einen kleinen Lichtblick für alle, die von der angespannten Verkehrslage genervt sind.
Lesezeit 2 Minuten
Die angespannte Verkehrslage auf der B256 zwischen Andernach und Plaidt, wo sich zu Stoßzeiten lange Staus bilden, beschäftigt die CDU-Landtagsabgeordnete Anette Moesta schon länger. Ein vierspuriger Ausbau soll perspektivisch dafür sorgen, dass der Verkehr auf dem Streckenabschnitt wieder fließt.