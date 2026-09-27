Verlegt nach Andernach Lahnsteiner Bluesfestival klappt auch ohne den Teppich Thomas Torkler 27.09.2026, 15:30 Uhr

i Dass Jürgen Hardeck (Mitte) im Bluesrock musikalisch sozialisiert wurde, stellte er mit den Lahnstein Blues All Stars – links der Lahnsteiner Gitarrist Florian Schauren, rechts Bassist Marc Inti – nach Empfang des Blues-Louis-Preises eindrucksvoll unter Beweis. Thomas Torkler

Kurzfristige musste die 46. Auflage des Lahnsteiner Bluesfestivals nach Andernach verlegt werden. Der traditionelle Spielort, die Lahnsteiner Stadthalle mit ihrem knallbunten Teppich, musste gesperrt werden. So lief es in der Ersatz-Location.

Es war kurz vor knapp, als die Hiobsbotschaft die Organisatoren erreichte, dass die Lahnsteiner Stadthalle bis auf Weiteres gesperrt werden musste. Das 46. Lahnsteiner Bluesfestival stand praktisch in den Startlöchern und drohte abgesagt zu werden.







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