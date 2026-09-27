Kurzfristige musste die 46. Auflage des Lahnsteiner Bluesfestivals nach Andernach verlegt werden. Der traditionelle Spielort, die Lahnsteiner Stadthalle mit ihrem knallbunten Teppich, musste gesperrt werden. So lief es in der Ersatz-Location.
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Es war kurz vor knapp, als die Hiobsbotschaft die Organisatoren erreichte, dass die Lahnsteiner Stadthalle bis auf Weiteres gesperrt werden musste. Das 46. Lahnsteiner Bluesfestival stand praktisch in den Startlöchern und drohte abgesagt zu werden.