Bergbau in Vulkanstadt Lärm, Staub, Erschütterung: Was kommt auf Mendiger zu? Thomas Brost 28.08.2026, 10:00 Uhr

i Die Mendiger Basalt Schmitz Naturstein GmbH & Co. KG beantragt, neue Gewinnungsböschungen im Bergbau erschließen zu dürfen. Thomas Brost

Die Firma Mendiger Basalt, die zum Holcim-Konzern gehört, beantragt neue Abbaufelder im Basaltbergbau. Das bewegt die Gemüter, wie die Sitzung des Stadtrates gezeigt hat. Die Firma stellte ihre Pläne vor, ein von der Stadt bestellter Anwalt konterte.

Mendig war früher die Stadt des Bieres und des Basaltabbaus, beides hat stark abgenommen. Aber die Steinindustrie ist noch großflächig aktiv. Wer mit dem Flugzeug über Mendig fliegt, sieht die großen Löcher in der Landschaft. Ein Hauptakteur ist die Mendiger Basalt, die jetzt dem Schweizer Konzern Holcim (Zug) gehört.







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